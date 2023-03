Avril Lavigne tiene un nuevo amor. La cantante confirmó su nuevo romance tras haberse separado de Mod Sun, con quien formalizó su relación en 2022. El nuevo novio de la canadiense es Tyga, de quien te contamos todo lo que debes saber en las siguientes líneas.

Tyga y Lavigne han sido vistos juntos en muchas reuniones sociales. A ambos se les vio, por ejemplo, en la fiesta del actor Leonardo DiCaprio en un famoso restaurante en París.

Tan solo 48 horas después, los dos estuvieron nuevamente juntos, aunque en esta ocasión fueron captados besándose en la fiesta Mugler x Hunter Schafer.

Avril Lavigne: quién es Tyga, la nueva pareja de la cantante

Tyga es un rapero estadounidense. Además, es el dueño de la compañía Last Kings. Su nombre artístico proviene del acrónimo Thank You God Always, el verdadero es Michael Ray Nguyen-Stevenson.

Tyga, de origen jamaicano y vietnamita, creció en el seno de una familia de condición humilde en el aspecto económico.

El rapero, que ha ganado varios premios en su carrera, señaló que sus influencias musicales son: 2Pac, Eazy-E, Ice Cube, 50 Cent, Snoop Dogg, Jay-Z y el rapero Lil Wayne.

Discografía de Tyga

Well Done 4

Young on Probation (2007)

No Introduction (2008)

The Free Album (2009)

We Are Young Money (con Young Money) (2009)

Fan of a Fan (2010) (con Chris Brown)

Black Thoughts 2 (2011)

Careless World: Rise of the Last Kings (2012) (Last Kings Music)

Hotel California (2013) (Last Kings Music)

Fan of a Fan (2015) (con Chris Brown)

The Gold Album: 18th Dynasty (2015) (Last Kings Music)

Rawwes Nigga Alive (16/01/2016) (last kings Record)

BitchImTheShit2 (2017)

Bugatti Raww (2017)

Kyoto (2018)

Legendary (2019)