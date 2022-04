En favor de los miles de estudiantes que fueron afectados por la pandemia del COVID-19, se creó la Beca Benito Juárez . Enfocada en apoyar de manera económica a ciudadanos de nivel medio superior de escasos recursos, entérate hasta cuándo podrán cobrar el pago.

Según el calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez, hasta el momento, ya fueron destinados los pagos correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril para aquellos alumnos que cursan algún grado de la educación básica, mientras que a los alumnos de educación media superior y superior ya culminó la entrega de este beneficio.

FECHAS DE PAGO BENITO JUÁREZ Y CUÁNTO ES EL MONTO

Alumnos que están inscritos a la Beca para el Beca Benito Juárez de Educación Básica, estarán recibiendo el bono a partir de la tercera semana de julio, el monto del pago será de un total de mil 680 pesos y cubrirá el bimestre de mayo-junio.

Finalmente, la Secretaría del Bienestar precisó que los beneficiarios del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior podrán recibir el pago correspondiente al bimestre de junio-julio a partir de la tercera semana de julio con un saldo total de 4 mil 900 pesos.

EN QUÉ MESES NOS SE PAGARÁ LAS BECAS BENITO JUÁREZ DE 1680 PESOS

Es bueno precisar que las Beca Benito Juárez entregarán apoyo económico hasta que el periodo que cubre el ciclo escolar, es decir, solo 10 meses pues no se contempla el periodo vacacional. Bajo dicho contexto, los beneficiarios de la Beca Bienestar Benito Juárez de Educación Básica no recibirán este apoyo durante los meses de julio y agosto, mientras que en los casos de los beneficiarios de Educación Media Superior y Superior no recibirán el apoyo durante el mes de agosto, recordando que en el mes de enero tampoco lo recibieron.