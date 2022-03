Tras los lamentables acontecimientos ocurridos durante la 94º edición de la gala de los Oscar, el actor y cómico, Chris Rock, hizo un chiste sobre el peinado de Jada Pinkett Smith, que llevaba el pelo rapado y a la que ha dicho que podría participar en la secuela de ‘La teniente O’Neil’. En ese instante, y sin mediar palabra, Will Smith se levantó de su asiento y fue hacia el escenario, donde le pegó un fuerte bofetón con su mano derecha a su compañero de profesión.

Seguidamente, Will Smith regresó a su asiento y desde allí, ante el desconcierto y el silencio de todos los presentes, se dirigió gritando a Chris Rock en los siguientes términos visiblemente alterado: “Leave my wife’s name out of your fucking mouth”, lo que significa en español, “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pu** boca”.

Cabe recordar que, Jada Pinkett Smith manifestó el pasado 28 de diciembre en su cuenta de Instagram que se había rapado la cabeza por sus problemas de alopecia, que se define como la pérdida de cabello del cuerpo, y suele generar muchas molestias al paciente por motivos estéticos y psicológicos.

Pero más allá de la discusión que se ha generado en torno al comentario original de Chris Rock y a la consecuente reacción de Will Smith, lo cierto es que hubo un acto de agresión física ante los ojos de millones de personas de todo el mundo.

Por ello, buena parte de la atención post-ceremonia estuvo puesta en saber si habría consecuencias legales sobre el acontecimiento violento. Sin embargo, el comediante abofeteado ha decidido no presentar cargos contra su agresor.

“El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo involucrado ha declinado presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación”. dijo el departamento de policías de Los Ángeles a CNN en un comunicado.

