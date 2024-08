Este martes 6 de agosto será el próximo feriado nacional del 2024 según el calendario oficial. Dado que en anteriores ocasiones el Gobierno ha decidido declarar como días no laborables aquellos días junto a un feriado, muchos peruanos se preguntan si en esta ocasión también podrán disfrutar de un mayor descanso con un lunes 5 de agosto como día no laborable. Pues bien, el diario oficial El Peruano ya cuenta con esta información y aquí te contamos lo que se publicó exactamente.

¿Este 5 de agosto será un día no laborable?

Lamentablemente para muchos, no. El lunes 5 de agosto del 2024 no será un día no laborable de manera oficial. El calendario oficial publicado en el diario oficial El Peruano establece que solo el martes 6 de agosto sea feriado. Es decir que el lunes las actividades del sector público y privado deben continuar con total normalidad.

Cabe mencionar que en el calendario oficial de El Peruano también se especifica el próximo feriado de agosto, que será el viernes 30, fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima. De la misma manera, los días alrededor del 30 no se han declarado como no laborables de manera oficial.

¿Por qué este 6 de agosto es feriado nacional?

El 6 de agosto ha sido declarado feriado nacional en Perú para conmemorar la batalla de Junín, un evento crucial en la historia de la independencia sudamericana. La Ley N.° 31530, promulgada en agosto de 2022 y publicada en el diario oficial El Peruano, establece esta fecha para honrar la victoria patriota liderada por Simón Bolívar en 1824. La batalla de Junín, también conocida como la “batalla silenciosa”, preparó el terreno para la decisiva batalla de Ayacucho, que aseguró la liberación definitiva de la región del dominio español. Esta conmemoración es un reconocimiento al sacrificio y valentía de los combatientes que lucharon por la independencia.

Además de su importancia histórica, la nueva normativa garantiza que los empleados no tendrán que asistir a sus lugares de trabajo y recibirán el pago habitual correspondiente a otros feriados. En caso de que los trabajadores deban laborar, se presentan dos escenarios: recibir un día de descanso compensatorio o, en su defecto, ser remunerados con tres pagos: uno por el feriado, otro por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Esta medida, supervisada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), busca asegurar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar los derechos de los trabajadores peruanos.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas un feriado?

Los conceptos a recibir por trabajar un día feriado son: el pago por el día feriado, el pago por la mano de obra efectuada y la sobretasa del 100%. En ese sentido, un trabajador tiene el derecho a recibir una triple compensación si es que llega a trabajar un feriado, en el caso en que su empleador no le otorgue un descanso adicional en otra fecha para sustituir a esta.

En el caso de una persona que percibe un salario de 50 soles diarios y trabaja los feriados, deberá recibir 50 soles por el feriado (un monto que ya está incluido en su remuneración regular), otro pago de 50 soles por el día trabajado y, por último, una sobretasa del 100%, es decir, otros 50 soles. De esta forma, se concluye que el pago será de 150 soles.

Recuerda que los trabajadores de micro y pequeñas empresas también tienen derecho a los descansos remunerados en los días considerados como feriados nacionales de manera oficial.