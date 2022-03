El 25 de marzo del 2022 se estrenará la segunda temporada de la serie Bridgerton, que logró récords de audiencia en su momento. La historia en esta segunda parte se centrará en el personaje de Anthony, pero lo que sorprende es que ya no estará Simon Basset, el Duque de Hastings.

“Bridgerton”, temporada 2: ¿cómo se explicará la ausencia de Simon en la serie?

Regé-Jean Page es el actor que cobró vida en la primera temporada a Simon Basset. Pero el año pasado, en el mes de abril, anunció que abandonaba la serie porque sentía que ya había cumplido su labor ahí.

“Su arco argumental es de una temporada, con principio, medio y final. Es como una miniserie”, explicó a Variety sobre la serie que fue creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes.

Precisamente Van Dusen explicó en una entrevista con TVLine cómo se sentirá la ausencia de Simon en la segunda temporada de Bridgerton. Dijo que en realidad no se tiene que hacer mucha mención al respecto, porque el personaje estará en su casa cumpliendo con sus funciones.

“Hacemos referencia a Simon. En la primera escena de la temporada 2, Daphne menciona que dejó a su esposo y a su bebé en casa [para estar allí para el debut de Eloise]. Desafortunadamente, no funcionó en términos de que Rege fuera parte de la segunda temporada, pero siempre será el Duque de Bridgerton. Él no va a ninguna parte en el mundo del espectáculo. Y solo porque no lo vemos, no significa que no esté allí”, explicó.

Para los fanáticos de la serie fue un golpe dura saber que el Duque de Hastings ya no aparecerá en la serie, pero la verdad es que su presencia tampoco era del todo necesaria porque la segunda temporada hablará del amor entre Anthony y Kate Sharman.

