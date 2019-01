BTS | A lo largo de los años, cada generación se ha diferenciado de la anterior no solo por sus costumbres o actividades, sino también por el género de música o las bandas que escuchan. Por ello, cada cierto tiempo un nuevo estilo musical surge para acaparar la atención del mundo, en especial de los más jóvenes, definiendo así lo que se escuchará por unos años en el futuro.



Durante la última década, y un poco más allá, un género se ha posicionado por encima de otros, sorprendiendo al mundo entero porque esta se define hasta en su nombre como un estilo regional: el K-Pop, que hace referencia a la música popular de Corea del Sur, con influencias occidentales de hip hop, rap, rock y electrónica en su estilo.



Con las diferentes bandas que incursionaron en este género que nació por la época de los 90, una de ellas ha logrado posicionarse como una de las favoritas del mundo, a pesar de haberse formado muchos años después. Esta es Bangtan Sonyeondan, mejor conocida como BTS, una boy band surcoreana que comenzó su carrera musical en el 2013.



Y es que su éxito se ha visto reflejado no solo en el continente asiático, donde han recibido diferentes premios por sus álbumes y sencillos, sino también a lo largo de todo el mundo, teniendo giras en Oceanía, Norteamérica y Sudamérica. En el 2017, BTS se consolidó como el único artista K-Pop en posicionarse como el número 1 en el Billboard 200 con su álbum "Love Yourself: Tear".



Por eso, en este artículo recopilamos toda la información sobre esta agrupación musical, que tiene a lo largo de todo el globo admiradores que se hacen llamar A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable Representative MC for Youth”.



Historia de BTS

En el lejano 2012, el medio Rolling Stone produjo una lista de las 10 bandas de K-Pop más prometedoras para exportar su música a los Estados Unidos. Entre estos grupos estaban Big Bang, Girls Generation y 2NE1, considerados como la “segunda generación” de grupos de pop que emergieron hacia la dominación internacional del género.



No obstante, no incluyó a un pequeño grupo de jóvenes que recientemente se habían unido a través de la audición de un estudio. Ellos fueron meticulosamente preparados hasta el 22 de diciembre del 2012, donde el grupo publicó algunos audios de sus siete miembros rapeando en coreano e inglés.



Los Bangtan Boys, ahora conocidos como BTS, fueron los responsables de una completa transformación de la imagen de todas las boy bands en Corea del Sur, rompiendo cualquier pronóstico sobre cómo ser exitoso al otro lado del mar.



Todo comenzó con el compositor Bang Si-hyuk, fundador del estudio Big Hit Entertainment, y autor de éxitos como "One Candle", de g.o.d., y "Like the First Time", de T-ara.



Él confesó que era muy inseguro con respecto a su trabajo y que admiraba a los cantantes que podían expresar su personalidad en la música. De esta forma, hizo el esfuerzo de combinar ambas ideas, expresión musical honesta y ansiedad creativa, para preparar el camino de BTS.



Bang Si-hyuk creó a BTS, aunque internamente los llamaba "Boy Scouts Anti-balas" en referencia a la fuerza de los chicos para sobreponerse a las adversidades del mundo. Además, se aseguró de que el grupo sea conformado por personas sinceras y genuinas, y no por inmaculados ídolos de la cultura de estudio.



Este acercamiento se diferenció especialmente de la creación de idols, quienes eran entrenados, según señaló, para complacer a los demás como placas en blanco para que una persona proyecte sus propias fantasías. En contraste, Bang quiso que BTS esté lleno de figuras con lo que uno pueda identificarse.



Fue así como poco a poco BTS alcanzó el éxito, mostrándose como un pequeño grupo a la sombra de grandes productoras de más presupuesto, batallando su camino hacia la cima y siendo sinceros en sus canciones, que hablaban normalmente de problemas sociales que sus integrantes identificaban en ellos mismos.



Esta combinación de sinceridad con su música, una ambivalencia del género rap combinado con la tendencia popular actual y una apertura total con sus fans en sus redes sociales, convirtió al grupo en ídolos reales, y desde que alcanzaron el estrellato, sus seguidores creen en ellos y les dan todo su apoyo a través de votaciones, nominaciones, compra de entradas y haciéndolos tendencia global.



De hecho, fue la misma banda la que abrió una votación para darle nombre a este gran fandom. "A.R.M.Y" fue la mayor votada, y con el tiempo sus mismos fans se convirtieron en eso, un ejército leal de fanáticos que responderían de manera organizada a su grupo favorito. Incluso tienen una fecha de aniversario, el 9 de julio, y el mismo grupo ha reconocido a sus fans numerosas veces a en sus conciertos y redes sociales.



BTS ha publicado diversos sencillos, álbumes, EP’s y recopilatorios tanto en Corea del Sur como en Japón, los mismos con los que poco a poco comenzó a apoderarse de la tendencia mundial entrando en más de una ocasión a los Billboard 200 y vendiendo millones de copias en Estados Unidos.



"Love Yourself: Tear" se convirtió en el número uno de los Billboards, convirtiendo a BTS en la primera banda de K-Pop en lograrlo. El álbum recopilatorio "Love Yourself: Answer" también se posicionó como el número 1 del Billboard 200. Este 2019, BTS planea continuar con su música, trayendo diversas sorpresas para "ARMY" de todo el mundo.



Integrantes de BTS

RM - Líder y rapero principal



BTS

Kim Namjoon, mejor conocido en el mundo musical como RM, es un rapero de 24 años y fue el primer integrante de BTS. Antes de llamarse así, comenzó a hacerse conocido como un joven rapero dentro de la movida subterránea junto a su amigo Zico, que posteriormente lideraría la banda de K-Pop "Block B".



Luego de ser recomendado directamente a Bang, fue reclutado por su estudio. En un primer momento, debutó bajo el nombre de "Rap Monster", pero tiempo después decidió cambiarlo a RM, puesto que quería que su música esté bajo un nombre que definiera más quién es él ahora, sus metas y una forma de ver la vida con una mente más abierta.



Ha sido parte de diferentes colaboraciones con artistas como Warren G, Wale y Fall Out Boy. Así también, gracias a su dominio del inglés, es el traductor del grupo cuando están en el extranjero y fue quien armó el discurso que se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre del 2018. El discurso cuenta la historia del joven rapero e impulsa a los jóvenes a encontrar su motivación, no dejar que nadie los calle y amarse a uno mismo:



"Tal vez cometí un error ayer, pero el 'yo' de ayer sigo siendo yo. Mañana seré un poco más sabio y seguiré siendo yo. Estos errores se han convertido en las estrellas más brillantes de la constelación de mi vida. He aprendido a amarme por quien fui, quien soy y quien espero convertirme (...) ¿Qué los emociona y hace su corazón latir? Dime tu historia. Quiero escuchar tu voz y tu convicción. No importa quien seas, de donde vengas, tu color de piel, identidad de género: di tu verdad."



J-Hope - Bailarín y rapero



BTS

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope (y a veces llamado Hobi), es descrito por los fans como un “rayo de sol”, debido a su personalidad tierna y carismática. Con 24 años, se ha convertido en uno de los principales compositores de BTS, frecuente coreógrafo, principal bailarín y uno de los tres raperos a la cabeza.



En marzo del 2018 lanzó su primer y tan esperado mixtape "Hope World". Con 7 canciones en él, tuvo un notable debut, posicionándose en el Top 40 de los Billboard 200. La canción principal "Daydream" se posicionó en el primer lugar de las listas de iTunes de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú.



En una transmisión en vivo dijo que preparó este mixtape por más de un año. "Mi más grande sueño era lanzar un mixtape con mi propio color musical. Quería contarle a muchas personas mi historia a través de mi música" dijo el joven artista.

Jimin - Vocalista y bailarín



Instagram

Park Jimin es un cantante de 22 años que frecuentemente es considerado como el principal vocalista del grupo. Además, es uno de los tres bailarines principales por su destreza en la pista de baile. Esto se debe a que estudió en la escuela de danza contemporánea y ha expresado con su cuerpo mensajes a la par de la letra de sus canciones.



Es considerado una persona muy sentimental y perfeccionista, trabajando siempre en sí mismo para impulsarse más allá de su carrera. Siendo uno de los más jóvenes de BTS, tiene un gran apego con las redes sociales, siendo él el principal miembro que publica en las redes oficiales de la banda.



A través de Twitter, ha compartido hace poco una canción producida por él llamada "Promise", la cual él mismo afirma que es un regalo para A.R.M.Y:



"Es una canción para mí, pero también una canción para todos ustedes. Es la primera vez y aún me falta experiencia. Por favor, disfrútenlo y escúchenlo mucho." Esta misma canción se ha vuelto la canción más reproducida en sus primeras 24 horas en Soundcloud.



Jin - Vocalista mentor



Instagram

Kim Seokjin o Jin, es el miembro más adulto del grupo con 26 años, y frecuentemente es quien se ocupa de tener un rol de mentor dentro del grupo, a la par de numerosas bromas como "padre" de la joven banda. Él es uno de los principales vocalistas y usualmente suele convertirse en viral por ser considerado el más "galán" del grupo, ganándose el apodo de "Worldwide Handsome", el cual lleva con mucho gusto.



Jin no solo se destaca en el ámbito vocal, sino que también sabe tocar la guitarra y el piano, dejándolo en claro las veces que ha interpretado "Epiphany", la canción intro del último disco "Love Yourself: Answer", cuya letra quiere transmitir que uno debe amarse a sí mismo, aún sin ser perfecto, por sobre lo que los demás puedan querer o decir de uno. Este mensaje, junto a su voz y potentes altos, la han convertido en la canción más significativa de la banda.



Jungkook - Vocalista y bailarín



Instagram

A sus 21 años, Jeon Jungkook es considerado el "bebé" del grupo, creciendo a la par con el éxito de BTS en frente de todos sus admiradores A.R.M.Y. Tiene un gran talento en la danza así como en el canto, siendo uno de los miembros que más atención acaparan a la hora de hacer una presentación. Denominado también “Golden Maknae" puesto que, a pesar de ser el menor del grupo, puede bailar, cantar y rapear, así como también dibujar, editar videos, tomar fotos entre otros talentos.



Incluso antes de su unión a Big Hit, él era altamente demandado por los productores coreanos, pero decidió seguir los pasos de RM. En el 2017 se graduó de la preparatoria, ya que tuvo que comenzar tarde su educación por estrenar su carrera con BTS. Además, es conocido por su faceta "gamer", admitiendo que su jugador favorito es "YulmuAppa".



Suga - Rapero



Instagram

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, es uno de los tres principales raperos del grupo. A sus 25 años, él también es uno de los miembros más viejos, que también lo convierte en el “papá” del grupo. Su apodo viene por la posición favorita en el básquetbol como escolta, pero algunos comentan que en verdad fue Bang quien escogió ese apodo para él por su personalidad: dulce y generosa.



Así como los otros dos raperos del grupo, Suga se destaca también como productor musical. Dentro de su estudio "Genius Lab" se trabajan gran cantidad de canciones de la agrupación, así como también de su faceta solista, llamado "Agust D", y producciones para otros artistas, como lo fue la cantante Suran. Una de sus producciones más conocidas es "Ddaeng", canción que interpreta junto a RM y J Hope y que usa una mezcla de hip-hop e instrumentos tradicionales de Corea.



V - Vocalista y bailarín



Instagram

V de victoria. Ese fue el motivo por el cual el joven Kim Taehyung, de 23, años eligió "V" como apodo. También se entiende esa letra por su versatilidad en el campo artístico, ya que es uno de los vocalistas y bailarín. Además ha intentado hacer rap en alguna ocasión.



Tiene una personalidad "singular", jugando mucho con sus compañeros y robando en más de una ocasión la luz principal de las presentaciones. Su encanto lo ha convertido en uno de los miembros más populares del grupo.



Videos más populares de BTS

Redes sociales de BTS

Redes de BTS:

► Twitter de BTS

​► Facebook de BTS

► Instagram de BTS

► YouTube de BTS

► YouTube de Big Hit

Redes de "ARMY" en Perú

► Twitter BTS Perú

► Facebook BTS Perú

► Instagram BTS Perú



Premios musicales y nominaciones de BTS

2013:



Soompi Awards: Rookie Of The Year

SBS Pop Asia Awards: Best Rookie Group

MelOn Music Awards: Best New Artist



2014:



Pops In Seoul: Rising Star 2014

Yin Yue Tai 2nd V Chart Awards: Top Artista Nuevo

5rd K-Pop Convention Filipinas: Best New Artist 2013

Gaon Chart K-Pop Awards: Best New Artist (Male Group)

23rd Seoul Music Awards: Best New Artist

28th Golden Disk Awards: New Rising Star



2015:



22nd MTV Europe Music Awards: Best Korean Act

Mnet Asian Music Awards: Best World Perfomer

MelOn Music Awards: Best Dance (Male)

Japan Gold Disc Awards: Best 3 New Artist (Asia)

Japan Gold Disc Awards: New Artist of the Year

4th Gaon Chart K-Pop Awards: World Rookie Award

24th Seoul Music Awards: Bonsang Award

29th Golden Disk Awards: Bonsang Award



2016:



KBS Music Bank (08/01): "Run"

30th Golden Disk Awards: Disk Bonsang

25th Seoul Music Awards: Bonsang

Soompi Awards: Best Choreograghy (2015)

Soompi Awards: Best Stage Outfit (2015)

Soompi Awards: Breakout Artist (2015)

5th Gaon Chart K-Pop Awards: K-Pop World Hallyu Star

Korean Popular Culture And Arts Awards: Minister Of Culture Award

Asia Artist Awards: Best K-Pop Artist Award

Asia Artist Awards: Best Icon Award

MelOn Music Awards: Top 10 Artist (BTS)

MelOn Music Awards: Album Of The Year

Mnet Asian Music Awards: Best Dance Performance Male Group (Blood, Sweet & Tears)

Mnet Asian Music Awards: Artist Of The Year



2017:



31th Golden Disk Awards: Disk Bonsang

31th Golden Disk Awards: Global K-Pop Artist Award

26th Seoul Music Awards: Best Music Video (Blood, Sweet & Tears)

26th Seoul Music Awards: Male Dance Performence (Blood, Sweet &Tears)

26th Seoul Music Awards: Bonsang

26th Seoul Music Awards: Record of the Year (Album: WINGS)

6th Gaon Chart K-Pop Awards: V Live Global Popularity Award

6th Gaon Chart K-Pop Awards: Album of the Year - 4st Quarter 'WINGS'

12th Annual Soompi Awards: Album of the Year

12th Annual Soompi Awards: Song of the year

YinYueTai 5th V-Chart Award: Best Stage Performance

9th Shorty Awards: Best Music

Billboard Music Awards: Top Social Artist

53th Korean Broadcasting Awards: Artist Award

15th Brand Of The Year Awards: Artist of the Year

Teen Choice Awards: Choice International Artist

Kids' Choice Awards Mexico: Favorite International Artist

Soribada Awards: New Korean Wave Artist Award

The Show BOF Awards: Global Trend Award

Mnet Asian Music Awards: Best Music Video

Mnet Asian Music Awards: Best Asian Style in Hong Kong

Mnet Asian Music Awards: Artist of the Year

MelOn Music Awards: Top 10 Artist (BTS)

MelOn Music Awards: Best Music Video

MelOn Music Awards: Global Artist (BTS)

MelOn Music Awards: Song of the Year

Korean Updates Awards: Best Choreography

Korean Updates Awards: Album of the Year



2018:



32th Golden Disk Awards: Digital Bonsang

32th Golden Disk Awards: Disc Bonsang

32th Golden Disk Awards: Disc Daesang (Albúm del Año)

Naver V App Awards: Global Artist Top 10

27th Seoul Music Awards: Bonsang

27th Seoul Music Awards: Daesang Grand Award

All The K-Pop Awards: The Bigwig

All The K-Pop Awards: Best of the Best

7th Gaon Chart K-Pop Awards: Albúm del Año - 1er Cuarto (WINGS : You Never Walk Alone)

7th Gaon Chart K-Pop Awards: Albúm del Año - 3er Cuarto (Love Yourself: 承 'HER')

15th Korean Music Awards: Músico del Año

iHeartRadio Music Awards: Best Fan Army

iHeartRadio Music Awards: Best Boy Band

Nickelodeon Kids' Choice Awards: Favorite Global Music Star

13th Annual Soompi Awards: Mejor Colaboración "Mic Drop Remix (BTS x Desiigner x Steve Aoki)"

13th Annual Soompi Awards: Mejor Coreografía "DNA"

13th Annual Soompi Awards: FUSE Vídeo Musical del Año "Spring Day"

13th Annual Soompi Awards: Canción del Año "DNA"

13th Annual Soompi Awards: Albúm del Año "You Never Walk Alone"

13th Annual Soompi Awards: Artista del Año

The Hall Of Stars Awards: World Category

The Hall Of Stars Awards: Spain Category

Billboard Music Awards: Top Social Artist

Radio Disney Music Awards: Best Dance Track

Radio Disney Music Awards: Best Duo/Group

Radio Disney Music Awards: Best Song that Makes You Smile

Radio Disney Music Awards: Fiercest Fans

Teen Choice Awards: Choice Fandom

Teen Choice Awards: Choice International Artist

Kid's Choice Awards Mexico: Best Fandom

Kid's Choice Awards Mexico: Favorite Global Music Star

iHeartRadio MMVAs: Fan Fave Duo or Group

54th Korean Broadcasting Awards: Artist Award

Soribada Best K-Music Awards: The Global Social Artist Award

Soribada Best K-Music Awards: Bonsang

Soribada Best K-Music Awards: Daesang

MTV Video Music Awards Japan: Best Group Video - International (Fake Love)

2018 American Music Awards: Favorite Social Artist

2018 Korean Popular Culture & Arts Awards: Hwagwan Order of Cultural Merit (5th Class)

BBC Radio 1 Teen Awards: Best International Group

BBC Radio 1 Teen Awards: Best Social Media Stars

BreakTudo Awards: Best International Group

BreakTudo Awards: Best K-pop Male Group

BreakTudo Awards: K-pop Group Favorite

BreakTudo Awards: Best Fandom

MTV EMA Bilbao: Biggest Fans

MTV EMA Bilbao: Best Group

MBC Plus X Genie Music Awards: Genie Music Popularity Award

MBC Plus X Genie Music Awards: Best Male Dance Performance (Idol)

MBC Plus X Genie Music Awards: Best Male Group

MBC Plus X Genie Music Awards: Digital Album of the Year (Love Yourself: Answer')

MBC Plus X Genie Music Awards: Artist of the Year (Daesang)

People's Choice Awards: Best Group Of The Year

People's Choice Awards: Best Song Of The Year

People's Choice Awards: Best Music Video Of The Year

People's Choice Awards: Best Social Celebrity Of The Year

Asia Artist Awards: StarPay Popularity Award

Asia Artist Awards: Korean Tourism Appreciation Award

Asia Artist Awards: Fabulous Award

Asia Artist Awards: Artist of the Year

Asia Artist Awards: Daesang

Melon Music Awards: Top 10 Artist

Melon Music Awards: Best Rap/Hip Hop

Melon Music Awards: Kakao Hot Star

Melon Music Awards: Global Artist Award

Melon Music Awards: Netizen Popularity Award

Melon Music Awards: Album of the Year (Daesang) "LOVE YOURSELF 轉 'Tear'"

Melon Music Awards: Artist of the Year (Daesang)

Persons of the Year Awards: Music Category

Mnet Asian Music Awards: Favorite Music Video (IDOL)

Mnet Asian Music Awards: Worldwide Fans' Choice Top 10

Mnet Asian Music Awards: Favorite Male Dance Artist

Mnet Asian Music Awards: Worldwide Icon of the Year

Mnet Asian Music Awards: Album of The Year (LOVE YOURSELF 轉: Tear)

Mnet Asian Music Awards: Mwave Global Choice

Mnet Asian Music Awards: Best Asian Style

Mnet Asian Music Awards: TikTok Best Music Video (IDOL)

Mnet Asian Music Awards: Artist of The Year

Instagram Awards: #1 Boy Group

Korea Popular Music Awards: Bonsang

Korea Popular Music Awards: Album of The Year (Love Yourself: Answer') (Daesang)



2019:



Global Vlive Awards: Artist Top 10

Global Vlive Awards: Best Artist

Global Vlive Awards: Best Channel (10m Followers)

Global Vlive Awards: Best V Original (Run BTS! 2018)

Golden Disc Awards: Bonsang (Digital)

Golden Disc Awards: Bonsang (Album)

Golden Disc Awards: NetEase Music Golden Disk Popularity Award

Golden Disc Awards: U+ IDOL Live Popularity Award

Golden Disc Awards: Daesang (Album)