“Call of Duty: Warzone” arrancará su evento Operation Monarch con la batalla entre Godzilla y King Kong el próximo 11 de mayo. Es decir, este suceso llegará después de la llegada de la temporada 3 del videojuego, el cual llega el 27 de abril a todas las plataformas.

Los jugadores tendrán que escoger bando entre los dos monstruos cinematográficos, que tuvieron su enfrentamiento en la gran pantalla de la mano de Adam Wingard en 2021, obteniendo buenos resultados en taquilla y consolidando el MonsterVerse.

Desde la cuenta oficial de Call of Duty LATAM confirman que la llegada de los monstruos es una realidad. Esta no es la primera colaboración cinematográfica que hace Warzone, puesto que ya se ha presenciado eventos con franquicias como SAW, Texas Chainsaw Massacre y Scream. Incluso hubo una colaboración con el anime Attack on Titan.

Agárrate... de donde puedas. LA BATALLA MÁS MONSTRUOSA está llegando 😱#OperaciónMonarch estará disponible el 11 de mayo. pic.twitter.com/OLQkkGPYTJ — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) April 21, 2022

¿El monstruoso evento destruirá Caldera?

Como bien se sabe, el mapa de Caldera no es del agrado de muchos jugadores puesto que la mayoría está optando por jugar solamente en Rebirth Island (el mapa pequeño del battle royale), que a pesar de algunos cambios, mantiene su estructura intacta.

La llegada de Godzilla y King Kong buscaría desestructurar un poco el mapa de Caldera para dar un mayor frenetismo a las partidas, peleando así contra la verticalidad que impera en el escenario que sustituyó a Verdansk y posteriormente a Verdasnk 1984 de Black Ops Cold War.

Mueve la cola, golpea tu pecho y libera a la bestia que llevas dentro. Es hora de ir a lo GRANDE 😤 #OperaciónMonarch pic.twitter.com/RUei0I3kcx — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) April 21, 2022

¿Qué es Call of Duty: Warzone?

Este título es la versión gratuita y battle royale del videojuego de acción en primera persona de Activision, dónde se puede combatir en partidas de 150 jugadores en un escenario gigantesco que recopila algunos de los mejores mapas,

Este videojuego cuenta con modalidades en solitario y por grupos, y con un arsenal extraído de Modern Warfare. “Call of Duty: Warzone” es todo un éxito para consolas y PC.

Fuente: Vandal