¡Atención ARMY! La reconocida boyband surcoreana, BTS, anunció en su último de sus cuatro conciertos Permission to dance on stage en Las Vegas, realizado el pasado16 de abril, un nuevo álbum: “We are Bulletproof”.

Posteriormente, el sello discográfico BIGHIT MUSIC confirmó dicha información a través de las redes sociales, una noticia que mantiene en espectativas a todo el fandom ARMY. ¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum? Aquí te contamos todos los detalles.

“WE ARE BULLETPROOF”: NUEVO DISCO DE BTS

Durante el último concierto de BTS en el Allegiant Stadium, se mostró en las pantallas un VCR con imágenes de diversos MVs de la boyband, entre estos aparece “No more dream”, “NO”, “Buy in love”, “Danger”, “DOPE”, “Run”, “Fire”, “Save me”, “Blood Sweat & Tears”, “Spring day”, “DNA”, “MIC Drop”, “IDOL”, “Boy with luv”, “Black swan”, “ON”, “Dynamite”, “Life goes on”, “Butter y “Permission to dance”.

Durante 30 segunds ARMY hizo un recorrido por las diversas eras musicales de BTS. Al final, apreció la leyenda: “We are Bulletproof” y la fecha del nuevo comeback: “22.06.10″.

Big Hit, la agencia que representa a la banda de kpop integrada por RM, JIN, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook, también compartió la gran noticia por Weverse: “BTS estará de regreso con un nuevo álbum el 10 de junio del 2022. Los detalles del nuevo álbum serán dados más adelante. Esperamos todo su amor y apoyo en este nuevo álbum. Gracias”.

“We are Bulletproof” es el sexto álbum de la agrupación, recordemos que en noviembre, BTS lanzó el quinto denominado “BE”, que incluye la canción principal “Life goes on”, así como los B-Sides “Blue & Grey”, y “Telepathy”.

El nuevo álbum de BTS estaría programado a estrenarse el 10 de junio de este año, y apunta a obtener un nuevo récord que ningún otro en la historia del Kpop ha logrado. Pues, al lanzar su nuevo disco, Bangtan Sonyeondan se convertirá en el primer grupo de kpop en llegar a los 10 años activo sin que ninguno de sus miembros se separe de la agrupación o tuviera un tiempo de hiatus.

Aunque aún no se han revelado más detalles sobre su regreso más que el video teaser que apareció al final del concierto PTD on stage Las Vegas, sus seguidores no pueden ocultar su emoción por el retorno de la boyband.