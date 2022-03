Lamentables acontecimientos se dieron durante la 94º edición de la gala de los Oscar, el actor y cómico, Chris Rock, hizo un chiste sobre el peinado de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, que llevaba el pelo rapado y a la que dijo que podría participar en la secuela de ‘La teniente O’Neil’.

En ese instante, y sin mediar palabra, Will Smith se levantó de su asiento y fue hacia el escenario, donde le pegó un fuerte bofetón con su mano derecha a su compañero de profesión. Seguidamente, Smith regresó a su asiento y desde allí, ante el desconcierto y el silencio de todos los presentes, se dirigió gritando a Rock en los siguientes términos visiblemente alterado: “Leave my wife’s name out of your fucking mouth”, lo que significa en español, “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pu** boca”.

Chris Rock: ¿qué hizo el humorista tras ser agredido por Will Smith en los Oscar 2022?

Pese a lo ocurrido con Will Smith, Chris Rock cumplió con su cronograma estipulado. Como en otras ediciones de los Oscar, el actor y humorista tenía previsto asistir a la after-party organizada por Guy Oseary, el mánager de Madonna y U2.

En dicha ceremonia, Rock fue partícipe en un photocall donde las estrellas invitadas podían posar con retratos en blanco y negro gigantes de sus propios rostros. Esto se puede ver en el perfil de Instagram del artista y cineasta JR, codirector de “Caras y lugares”, la última película de Agnès Varda.









En una de estas imágenes, incluso se puede ver a Chris Rock posando con Oseary y JR junto a otros invitados de la gala como Robert De Niro y Woody Harrelson. Lo más probable es que hayan conversado sobre lo sucedido. La descripción de la fotografía de JR para la galería es: “Todo el mundo adora a Chris”.

