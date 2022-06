Christian Nodal, reconocido cantante y compositor mexicano, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, el músico no se quedó callado y dejó contundentes indirectas contra Bad Bunny.

En esta oportunidad, en una entrevista para Rolling Stone en español, Nodal se refirió a las canciones del puertorriqueño de manera despectiva.

“La música es mágica. Y si te das cuenta, todo es un ciclo. La música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa, ¿no? Y sí, yo creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías”, indicó Nodal.

Asimismo, Nodal agregó: “Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”.

Por último, el mexicano hizo una polémica comparación entre la música y la comida rápida. “La música ahorita mismo es comida rápida. La manera de consumir es de locos. Un hit mundial no dura lo que duraba antes. Podemos hablar de varios temas de canciones que han sido gigantes y te apuesto, hermano, que ya ni te acuerdas de la letra (...) las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto”.