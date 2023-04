5 signos del Horóscopo Chino que sufrirán cambios por la luna llena en abril.

La luna entró en su fase de cuarto menguante en el signo de Capricornio el pasado jueves 13 de abril, en donde se van abrir varios caminos para cinco signos de la astrología china, entre las cuales se encuentra el Tigre, Serpiente, Cabra, Perro y el Cerdo. A continuación, entérate de las predicciones que los astros tienen en esta fase lunar.

HORÓSCOPO CHINO: LOS 5 CINCO SIGNOS QUE PADECERÁN CAMBIOS DEBIDO A LA LUNA LLENA

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010):

Las personas regidas bajo este signo comenzarán una nueva etapa en el mundo social, ya que asistirá a un evento en los próximos días en donde conocerá un grupo de personas influyentes, que los harán sentir cómodos porque a pesar de lo que pueden tener, son personas sencillas y noche, algo que generara una buena conexión entre sí. Es importante aprovechar este tipo de relaciones pata que pueden expandirse en su oficio o profesión.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013):

Es hora de experimentar cosas nuevas con personas de su entera confianza, con personas que no puedan fallarle. Ellos serán parte de una nueva aventura que iniciará pronto. Como tal, estas vivencias le ayudarán a cambiar las expectativas frente a ciertos temas y además, podrá desaprender algunas cosas para darle la bienvenida a otras. Lo ideal no es resistirse a estos cambios, pues traerán cosas muy positivas en varios aspectos de la vida.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015):

Ahora se debe aprovechar la luz de esta Luna para realizar un repaso de las finanzas, ya que podrá hacer una proyección trimestral que le permitirá ver en cuanto tiempo alcanzara la meta que tiene en stanbye. Con esto también podrá tener un panorama claro e incluso, podrá descubrir cuanto dinero ha derrochado en el pasado.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018):

En el ámbito del amor, las personas de este signo no deben durar en pedir un consejo a la pareja, pues son los que lo guiarán para que no caiga en los mismos errores y mejoren algunos aspectos frente a este aspecto. De hecho, se ha dado cuenta de que está buscando mejorar para que la relación siga prosperando, porque ambos no desean acabar la relación.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

Para esta etapa, contará con el apoyo de los compañeros de trabajo para encontrar una salida a los problemas financieros que está tenido la empresa. El trabajo en equipo hará que conserven los puestos de trabajo, porque están consciente de que la situación en este momento es bastante difícil. De hecho, las personas de este signo serán las voceras para lucha por el bien común.

HORÓSCOPO CHINO: NÚMEROS DE LA SUERTE

Números de la suerte de la Rata: 90, 43, 69, 78, 87, 32.

90, 43, 69, 78, 87, 32. Números de la suerte del Buey: 4, 97, 2, 44, 23, 56.

4, 97, 2, 44, 23, 56. Números de la suerte del Tigre: 18, 88, 26, 6, 76, 32.

18, 88, 26, 6, 76, 32. Números de la suerte del Conejo: 3, 36, 41, 68, 85.

3, 36, 41, 68, 85. Números de la suerte del Dragón: 74, 68, 8, 78, 51.

74, 68, 8, 78, 51. Números de la suerte de la Serpiente: 71, 95, 75, 10, 27.

71, 95, 75, 10, 27. Números de la suerte del Caballo: 62, 77, 19, 92, 67.

62, 77, 19, 92, 67. Números de la suerte de la Cabra: 81, 84, 7, 91, 30.

81, 84, 7, 91, 30. Números de la suerte del Mono: 96, 76, 29, 50, 34.

96, 76, 29, 50, 34. Números de la suerte del Gallo: 64, 16, 43, 99, 4.

64, 16, 43, 99, 4. Números de la suerte del Perro: 32, 73, 93, 94, 55.

32, 73, 93, 94, 55. Números de la suerte del Cerdo: 9, 86, 25, 72, 98.

¿CUÁL ES EL DÍA IDEAL PARA CORTARSE EL CABELLO Y DEPILARSE SEGÚN EL CALENDARIO LUNAR?

De acuerdo con la página web de salud, belleza y cuidado personal Cuerpo y Mente indica los días más adecuados del mes de abril para realizarse un arreglo en el rostro.

Los mejores días para cortarse el cabello y que crezca fuerte:

Martes 4: a partir de las 13 h (una de la tarde), por ende se tiene toda la tarde para cortarse el pelo y favorecer su crecimiento.

a partir de las 13 h (una de la tarde), por ende se tiene toda la tarde para cortarse el pelo y favorecer su crecimiento. Miércoles 5 : todo el día es bueno para cortarse el pelo y fortalecer las raíces.

: todo el día es bueno para cortarse el pelo y fortalecer las raíces. Martes 11: desde el amanecer y hasta después del almuerzo, de 6 h a 15 h (desde las 6 de la mañana hasta las tres de la tarde).

Los mejores días para cortárselo y que crezca rápido:

Sábado 1: toda la mañana, hasta las 14 h (dos de la tarde), es buena hora para cortarse el pelo y favorecer su crecimiento rápido.

toda la mañana, hasta las 14 h (dos de la tarde), es buena hora para cortarse el pelo y favorecer su crecimiento rápido. Domingo 9: a partir de las 12 h de mediodía y hasta final del día puede cortar el pelo si se quiere que después crezca más rápido.

a partir de las 12 h de mediodía y hasta final del día puede cortar el pelo si se quiere que después crezca más rápido. Lunes 10: todo el día se considera periodo “hoja”, adecuado para cortarse el pelo y estimular su crecimiento.

todo el día se considera periodo “hoja”, adecuado para cortarse el pelo y estimular su crecimiento. Martes 11: desde madrugada, hasta las 5 h, y de nuevo un rato por la tarde, de 16 h a 17 h, el medio asegura que son momentos favorables para el corte de pelo cuando se quiere acelerar su crecimiento. Por la mañana, hasta las 16 h, se considera un periodo no favorable.

desde madrugada, hasta las 5 h, y de nuevo un rato por la tarde, de 16 h a 17 h, el medio asegura que son momentos favorables para el corte de pelo cuando se quiere acelerar su crecimiento. Por la mañana, hasta las 16 h, se considera un periodo no favorable. Jueves 27: de 5 h a 23 h, aproximadamente todo el día.

de 5 h a 23 h, aproximadamente todo el día. Viernes 28: toda la tarde, de 13 h a 22 h, se considera periodo hoja y, por tanto, un buen momento para cortarse el pelo cuando se anhela que crezca rápido y de manera sana.