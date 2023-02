Cuáles fueron las indirectas que le lanzó Shakira a Piqué en su nueva canción con Karol G

Tras el lanzamiento de la nueva canción de Karol G, miles de seguidores esperaban algo grande, y han logrado cumplir con las expectativas. Fueron más de 30.000 personas que estaban en YouTube para el estreno de “TQG” (Te quedó grande), el esperado sencillo de la colombiana para su álbum Un mundo bonito, en la que cuenta con la colaboración de Shakira.

Una canción que se estrenó este viernes 24 de febrero, y no es para menos, ya que luego del gran éxito de Music Sessions#53 que Shakira lanzó hace casi dos meses con Bizarrap, lleno de mensajes contra su ex, Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía; ahora se une a Karol G, con experiencia en el desamor y en disparar a discreción.

SHAKIRA: LAS INDIRECTAS A PIQUÉ EN LA CANCIÓN “TQG”

Al parecer Shakira estuvo satisfecha enviando mensajes fuertes en su colaboración con Bizarrap a su expareja, pero ciertamente esta colaboración con Karol G le cae bien para demostrarle al padre de sus hijos que está perfectamente desde su separación. El español podrá tener otra pareja, pero la colombiana no solo no tiene ningún problema, sino que todo le ha ido a mejor desde entonces.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío”, dice Shakira, llevando un ajustado vestido azul que le queda perfectamente y explicando por qué Piqué tendría la actitud de los últimos tiempos: “Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido”.

“La vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido”, y añade, para su pareja: “Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni dónde. Yo me río”. Pero, Shakira vuelve a cargar y envía otro mensaje: “Tú quieres volver, se te nota”, insiste, “Espérame ahí, que yo soy idiota”, para añadir en el estribillo que ella “errores no repite”: “Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tu buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía”.

LOS GALARDONES DE KAROL G

Es importante señalar que es la primera colaboración que las dos artistas realizan con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, ‘Mañana será bonito’, el cuarto trabajo desde que iniciara su carrera discográfica en 2017, con ‘Unstoppable’.

Hac un tiempo, Karol G ya había publicado un mensaje para su expareja Anuel AA en su canción ‘MAMII’, un dúo que realizó con la cantante Becky G, y por el que acaba de obtener el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami (EEUU).

Este es uno de los cuatro galardones que logró ganar la antioqueña, entre ellos el trofeo más importante, el de Artista Del Año, junto a Artista Femenina Del Año-Urbano y Canción Del Año.