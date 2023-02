Reforma laboral de Gustavo Petro | ¿Se pagarán las horas trabajadas los días sábados?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció desde la Plaza de Armas de Bogotá a los manifestantes que convocó a las calles a respaldar al Gobierno este martes en donde dio detalles que tendrían las siguientes reformas que presentará su administración al Congreso, pues entre ellas, la reforma laboral.

De esta manera, el jefe de Estado explicó que este proyecto tiene como objetivo que se reconozcan las horas extras a quienes laboren después de las 6:00 p.m. Además, “qué exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso, y que por tanto al trabajar más allá de las seis, o trabajar un sábado y un domingo, haya horas extras en el salario”.

LA REFORMA LABORAL DE GUSTAVO PETRO

Gustavo Petro, mediante un discurso fuerte que recordó sus intervenciones cuando se encontraba en campaña, dijo que “el capitalismo no crece sobre la base del trabajo esclavo (...) la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente. Nace de vincular el saber a la producción”.

Conforme con lo expuesto por el presidente, la reforma “trata de la dignidad del trabajador y la trabajadora, trata de la estabilidad laboral, es que si el mundo del trabajo es más estable el trabajador llega a querer la empresa de la cual no es propietario, a aportar su vida a un enriquecimiento más estable que debería repartirse entre mejores salarios y mejores ganancias”.

Ganancia y salario pueden crecer ambos, dijo, si a la producción se vincula “el conocimiento”. Por lo tanto, el mandatario no confirmó cuando se presentará, pero sí que la reforma laboral estará enfocada “en función de la universidad y el conocimiento”.

¿QUÉ VA A PASAR CON LA REFORMA LABORAL EN COLOMBIA?

El proyecto de reforma laboral tiene como cuestión fundamental el pago de la jornada laboral los sábados. Hasta ahora, el proyecto comenzó a ser socializado antes de que llegue al Congreso de la República.

Además, la reforma laboral tiene como punto de ‘honor’ que sean derogadas del sistema de contratación el modelo a término fijo. Y de esta manera se de un avance significativo en el propósito de terminar con los contratos bajo prestación de servicios.

Según lo anunciado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se quiere que los contratos sin excepción alguna sean a término indefinido, mejorado así las oportunidades del mercado laboral.

Por ahora, no se sabe cuando va a ser la radicación de la reforma laboral en el Congreso para empezar su trámite formal y que así se sepan las condiciones que tendrían los trabajadores si se aprueba el proyecto.