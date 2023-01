Muchos han pasado por la etapa en la que siendo niños ‘odian’ las verduras y hacen de todo por no comerlas, causando que las madres intenten mil formas para lograr que las consuman. A pesar de los múltiples beneficios que estos ofrecen, los pequeños no se dan cuenta y asocian estos alimentos con sabores desagradables o como una comida aburrida.

Esto no ha sido un reto difícil para una madre que se ha hecho viral en TikTok, quien compartió su secreto para que los niños pequeños coman verduras sin darse cuenta y que además puedan disfrutarlo.

Fue la usuaria @the_charm_mom quien compartió en su cuenta la forma fácil en la que logró engañar a su hijo para que comiera verduras. El secreto es simple: camuflarlas en otra comida.

Tal y como se observa en su video, la madre pone a hervir verduras como zanahoria, acelgas, patatas, cebolla y calabacín en una olla, y una vez esté listo, las tritura todas con la ayuda de una turmix hasta que quede una crema homogénea.

Una vez la crema esté lista, añade salsa de tomate hasta que todo el mix se vea uniforme y parezca una boloñesa. Finalmente, la sirve con espaguetis como si en realidad fuese salsa de tomate y carne para la pasta. El resultado: un increíble plato de fideos con salsa de verduras que los niños disfrutan sin ni siquiera saber de qué está hecha la salsa.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO?

El video de esta madre tuvo una gran acogida, llegando a ser viral en poco tiempo. Actualmente acumula casi seis millones de visualizaciones y todo tipo de comentarios al respecto: desde los que han aplaudido el truco, hasta los que comentan que han tenido que pasar por lo mismo con tal de que sus hijos coman vegetales.

“Lo que la gente no entiende es que por lo general no es el sabor, aunque a veces lo sea, sino la consistencia de la comida principalmente”, “¿Te importaría compartir la receta? Se ve bien”, “Tendré que hacerlo conmigo mismo”, “Yo hago lo mismo y no se dan cuenta jajajaja es una maravilla”, “Mi papá me licuaba la sopa para que la comiera”, “Lo mismo hago yo, de no probar la comida por ver verduras y legumbres a repetir plato”, “Estoy a punto de empezar a hacer esto, pero para mí” o “Las madres son genios”, han sido algunas de las reacciones más populares que recoge La Vanguardia.