¡Hoy cine a 6 soles! A pesar que las plataformas de streaming como Amazon Prime Video que causa revuelo con “Los anillos del poder”, considerada una de las series más caras de la historia y HBO Max con sus estrenos de cada capítulo que sale semanalmente de “House of the dragon”; hay personas que desean darse un respiro e ir al cine. Por lo tanto, no te podrás perder de esta promoción esta semana, pues las salas en todo el país venderán entradas a solo 6 nuevos soles.

Asimismo, esta oferta es promovida por la Asociación Nacional de Salas de Cine del Perú (Anasaci), que viene como parte de la Fiesta del Cine, una celebración que se vuelve este año, tiempo después de que el sector se reactivara tras las consecuencias provocados por la Covid-19.

¿QUÉ CINES ESTARÁN DISPONIBLES PARA ESTA PROMOCIÓN?

La promoción de 6 soles las entradas, estarán habilitadas para las siguientes cadenas: Cineplanet, Cinemark, Cinepolis y Cine Star. Se llevará a cabo este jueves 8 y 9 de septiembre y los formatos que están incluidos en el descuento son 2D, Xtreme y XD. Sin embargo, los servicios especiales 3D, 4DX y prime estarán a la venta a mitad de precio.

Las entradas para el cine estarán habilitadas desde el martes 6 de septiembre en todas las plataformas de las cadenas de cine, ya sea presenciales o digitales. Es importante mencionar que las promociones aplican para todos los horarios del jueves 8 y viernes 9 sin excepción.

¿LOS USUARIOS PODRÁN LLEVAR COMIDA A LAS SALAS DE CINE?

Desde el año 2018, las únicas cadenas de cine son Cinemark y Cineplanet que están permitidos el consumo de alimentos comprados en otras tiendas. Aunque la principal condición es que estos alimentos sean iguales a los que venden las cadenas de cine como: canchita, gaseosas, agua de mesa, golosinas, hot dogs, refrescos, entre otros.

“No es que se pueda ingresar con un plato de carapulcra o ceviche. Ambas empresas (Cinemark y Cineplanet) llevaron al Poder Judicial estas demandas para que se deje sin efecto la resolución del Indecopi, pero hasta la fecha seguimos litigando”, dijo previamente Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

Si las cadenas de cine te prohíbe entrar con alimentos externos, se recomienda pedir el Libro de Reclamaciones. “Invoco a los jóvenes, sobre todo, a que si en algún cine les impiden el ingreso, tomen fotografía y las compartan en las redes sociales. Ya la infracción está comprobada, yo he presentado las pruebas documentadas a Indecopi”, anunció Jaime Delgado, abogado especialista en derechos del consumidor.