Existen millones de fanáticos de “Star Wars” en el mundo entero. Estos, como cada año, esperan ansiosos el 4 de mayo para celebrar su día a nivel mundial. Y, para conmemorar esta fecha especial, en Ciudad de México se dará un concierto sinfónico dedicado al soundtrack de la serie de películas.

Este evento tendrá lugar el mismo 4 de mayo a las 19 horas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza. Se resalta que el ingreso será completamente gratuito, por lo que podrás asistir con otros fanáticos de esta saga cinematográfica.





Esta fecha especial nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a otro juego de palabras: “Que la Fuerza te acompañe”.

En 2011, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día de fiesta, y desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de “Star Wars”.

Los fanáticos del ‘lado oscuro’ celebran, desde el estreno en 2005 de “Star Wars: Episode III Revenge of the Sith”, el 5 de mayo como “Revenge of the 5th”, un día para conmemorar a los Sith y a otros míticos personajes de esta famosa historia.

Fuente: Milenio