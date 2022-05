Para los fanáticos de las Guerras de las Galaxias, las formas de celebrar el Día de Star Wars siempre son especiales. Desde maratones del extenso contenido de la franquicia en Disney+ hasta vestirse de sus personajes favoritos y asistir a festivales siempre son opción. Pero, ¿de qué se trata esta fecha y por qué se celebra cada 4 de mayo? Aquí los detalles de la singular efeméride.

En principio, aunque la franquicia fue lanzada en 1977, no fue hasta mayo de 2011 que esta fecha fue instaurada. ¿Pero por qué el 4 de mayo? Se debe a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: “May de force be with you”, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy parecida a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”.

¿Pero a quién se le ocurrió tal evento? Fue gracias a la iniciativa de Toronto Underground Cinema -una popular cadena de cines de Canadá- que organizó un festival en que se proyectaron todas las películas de Star Wars. Poco a poco, esta fecha fue cobrando relevancia en Internet y los fanáticos se encargaron de extender la efeméride, además de fortalecerla año tras año.

De este modo, es común ver cómo fanáticos visten prendas alusivas a la franquicia o se disfrazan de sus personajes favoritos mientras disfrutan de una maratón casera de las cintas o series de las Guerras de las Galaxias. Claro está que todo esto se da a conocer a través de las redes sociales, donde sus usuarios comparten fotografías de sus actividades celebrando el Star Wars Day.

Además, Disney Plus se ha encargado de anunciar que quienes poseen el servicio de streaming podrán disfrutar todo el contenido habilitado en su plataforma. Desde “Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza” hasta derivados como “El libro de Boba Fett” o incluso la segunda temporada de “The Mandalorian”.