El segundo periodo del Bono Invierno 2022, uno de los subsidios más esperados en Chile inició sus pagos para las familias más vulnerables que viven en su territorio, y quienes han visto afectada su economía producto de la pandemia y de las diversas crisis que viene enfrentando el mundo entero, lo que ha desembocado en un alza de alimentos que se siente en todos los países del planeta.

En esta nota te explicaremos cuándo es la fecha de pago del Bono Invierno 2022 en Chile para el segundo grupo de beneficiarios y cómo podrías cobrarlo, entre otra información que pueda ser de tu sumo interés.

CUÁNDO SERÁ EL SEGUNDO PAGO DEL BONO INVIERNO 2022

El primer pago de este subsidio de Chile ya se realizó el pasado 5 de agosto. El lunes 22 de agosto, millones de beneficiarios recibieron como les corresponde el segundo pago del Bono Invierno de Chile.

Hasta el momento, aún, por el momento no se ha hablado de una tercera entrega.

Es importante recordar que no todos acceden a este beneficio, y que para ello es fundamental contar con algunas características, ya que el Bono Invierno de Chile está dirigido a quienes más lo necesitan.

CÓMO COBRAR EL BONO INVIERNO DE CHILE 2022

Según se sabe de parte de las fuentes oficiales del Gobierno de Chile, a través de sus principales plataformas de consulta, no existe una forma general de cobrar el Bono Invierno de Chile, ya que los pagos de este subsidio económico pensado en las familias más vulnerables del país se realizan de manera automática.

El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra a cargo de esta gestión y cualquier persona que desee consultar las maneras en las que puede cobrarlo, puede ingresar a su página web para qué agentes se encuentran autorizados, si será mediante una transferencia, depósito o vale vista.

Por otro lado, quienes deseen postular a este beneficio, deben revisar las bases en la página web de Chile Atiende y estar atentos a la publicación de la opción de reclamo del subsidio.

QUE ES EL BONO INVIERNO DE CHILE

El Bono Invierno de Chile es una suerte de alivio económico que permitirá al 35% de la población de ese país que más lo necesita enfrentar el alza de los alimentos y de servicios básicos, como el agua, la luz o el gas. Este subsidio no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no está tendrá descuento alguno.

El Bono Invierno de Chile fue posible tras haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y haber sido discutida en el Senado de Chile, donde finalmente se promulgó.

El monto destinado para el Bono Invierno de Chile es de 120 mil pesos, que se podrán reclamar hasta en un año, y cuya vigencia de cobro es hasta de nueve meses.