Dayanara Torres contra el cáncer de piel: diagnóstico, tratamiento y todo sobre el mal que padece

Hace unos meses, la ex reina de belleza Dayanara Torres reveló que padece cáncer de piel, del tipo melanoma. La ex esposa de Marc Anthony, utilizó sus redes sociales para anunciar esta dolorosa noticia e hizo un llamado a la gente para que pongan atención a su salud y ante cualquier cambio en su cuerpo acudan con el médico, ya que en su caso, ella no le prestó interés a un lunar que fue creciendo y finalmente resultó ser cáncer de piel.

Pero esto no fue el único dolor que tuvo que soportar la puertorriqueña, ya que el mismo día en que ella daba la noticia del terrible mal que estaba sufriendo, su ex prometido, el ejecutivo de Marvel, Louis D´Esposito decidió acabar con ella por teléfono.

La revista People en Español reveló que una persona muy cercana a Dayanara contó que D'Esposito le dijo a la ex reina de belleza que lo relacionado con su enfermedad era "too much". "Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él".

Por otro lado, su ex esposo, el cantante Marc Anthony fue el primero en manifestarle su apoyo a Dayanara y desearle las mejores vibras para que pueda salir adelante y supere este mal, pero no fue lo único que hizo, ya que también la anima a superar este difícil episodio con su música. La ex reina de belleza no ha dudado en grabarse tarareando y bailando los temas de su ex esposo.

Como contó Dayanara, ella no le prestó atención a un lunar que tenía en la zona posterior a la rodilla y poco a poco se fue extendiendo hasta que se convirtió en cáncer de piel.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PIEL TIPO MELANOMA?

Existen dos grupos de cáncer de piel: el tipo melanoma y el tipo no melanoma. Dentro de este último hay dos variedades: el carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide.



Carcinoma basocelular: Es el más común y se manifiesta a través de células pequeñas, redondas y basales en la capa superior de la piel. Generalmente se presenta en el rostro, orejas, labios y alrededor de la boca. No es frecuente que se propague a otras zonas del cuerpo y es curable si se detecta a tiempo.



Carcinoma de células escamosas o epidermoide: Se presenta en las células escamosas planas de la epidermis y suele atacar rostro, orejas, boca, cuello, manos, brazos y espalda. Puede propagarse a otras partes del cuerpo.



Melanoma maligno: En este caso el cáncer afecta los melanocitos (células encargadas de elaborar la melanina, el pigmento en la piel). En hombres es común que se presente en el tronco del cuerpo y en las mujeres normalmente se presenta en brazos y piernas.



¿CÓMO INSPECCIONAR A UN LUNAR?

Oncosalud aconseja conocer el ABCDE del lunar y aprender a cuidar del cáncer de piel.



A de Asimetría: la mitad del lunar no corresponde con la otra mitad.



B de Borde: los bordes del lugar son desiguales.



C de Color: el color del lunar no es uniforme, varía desde un marrón a un rojo azul



D de Diámetro: el lunar tiene más de 6 milímetros de ancho.



E de evolución: el lunar cambia de tamaño forma o color.



¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER DE PIEL TIPO MELANOMA?

El tipo de tratamiento de este tipo de cáncer de piel dependerá de la etapa y localización del melanoma, así como de su estado de salud general.



La Sociedad Americana contra el Cáncer tiene información valiosa sobre este cáncer que se ha vuelto en uno de los más frecuentes en estos últimos años.



- Tratamiento del melanoma etapa 0

​

Los melanomas ene etapa 0 no han crecido más allá de la capa superior de la piel. Por lo general, estos melanomas son tratados con cirugías para extirparlo y un margen pequeño de piel normal alrededor.



Algunos médicos podrían emplear cirugía Mohs o incluso crema de imiquimod si la cirugía puede causar desfiguración.



- Tratamiento del melanoma en etapa I

​

El melanoma en etapa I se trata mediante escisión amplia y el margen de piel normal extirpado depende del grosos y ubicación de este lunar.



Algunos médicos pueden recomendar la biopsia de ganglio centinela, especialmente si el melanoma se encuentra en etapa IB o tiene otras características que hacen que la propagación a los ganglios linfáticos sea más probable.



- Tratamiento del melanoma en etapa II



En este tipo de melanoma se debe seguir la misma cirugía que se realizó con el tipo I. Debido a que el melanoma podría haberse propagado a los ganglios linfáticos cercanos al melanoma, muchos médicos recomiendan también una biopsia del ganglio centinela.



- Tratamiento melanoma en etapa III



Este cáncer ya ha alcanzado a los ganglios linfáticos cuando se diagnosticó el melanoma. El tratamiento quirúrgico para el melanoma en etapa III usualmente requiere la escisión amplia del tumor primario como en etapas más iniciales, junto con la disección de ganglios linfáticos.



Después de la cirugía, el tratamiento a seguir es la inmunoterapia o terapia dirigida puede ayudar a disminuir el riesgo de que regrese el melanoma.



- Tratamiento melanoma en etapa IV



Cuando el cáncer ya se encuentra en esta etapa, ya es difícil de tratar o curar, debido a que ya se han propagado a ganglios linfáticos distantes o a otras áreas del cuerpo.



Los tumores en la piel o los ganglios linfáticos agrandados que producen síntomas a menudo se pueden extirpar mediante cirugía o se pueden tratar con radioterapia.



Las metástasis en los órganos internos a veces se pueden extirpar, dependiendo de cuántas hay presentes, donde están localizadas y la probabilidad de que causen síntomas. Las metástasis que causan síntomas, pero que no se pueden extirpar, se pueden tratar con radiación, inmunoterapia, terapia dirigida o quimioterapia.



En los últimos años, el tratamiento de los melanomas que se han propagado ampliamente ha cambiado a medida que las formas más nuevas de inmunoterapia y de medicamentos dirigidos han demostrado que son más eficaces que la quimioterapia.