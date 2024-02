Ricardo Gareca tiene la meta de volver a clasificar Chile a un Mundial, por lo que ya se encuentra trabajando con mira a dicho objetivo. Sin embargo, su llegada a la ‘Roja’ sigue generando todo tipo de reacciones en Perú. Recordemos que el ‘Tigre’ llevó a la selección de nuestro país a jugar una Copa del Mundo después de 35 años. En este contexto, Jaime Bayly, famoso periodista y escritor peruano, manifestó su indignación con la decisión tomada por el ‘Flaco’.

Jaime Bayly arremete contra Ricardo Gareca por ser nuevo técnico de Chile: “Es un desleal”

Jaime recriminó a Gareca por haber aceptado dirigir al clásico rival de Perú. “Creo que Gareca ha traicionado a los hinchas peruanos, y me incluyo. Hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar. Gareca podría ser entrenador de la selección argentina”, dijo el comunicador a través de su canal de YouTube.

Asimismo, el escritor añadió: “Gareca podría ser entrenador, tranquilamente, de la selección uruguaya, de la selección colombiana, de la selección ecuatoriana, de la selección de Costa Rica, de la selección de Brasil. Y yo no me hubiera sentido traicionado”.

Qué más dijo Jaime Bayly sobre la llegada de Gareca a Chile

Por último, Bayly destacó que no tiene rencor a Chile, pero sí le molesta que el estratega no haya respetado códigos. “Había una y solo una selección en el mundo con la que Gareca, después de Perú, no podía comprometerse, y esa es la selección de Chile. Insisto, no porque yo odie a Chile: yo no odio a Chile. No porque yo esté atizando irresponsablemente el rencor de los peruanos contra los chilenos; yo nunca he creído en eso. Pero en el fútbol como en la vida hay códigos, hay lealtades”.

Por qué Ricardo Gareca estaría molesto con miembros de la ANFP

Según lo informado por el periodista José Tomás Fernández en su canal de Youtube, Gareca estaría molesto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional(ANFP) por la filtración de una videollamada que tuvo con Claudio Bravo, experimentado portero de 40 años que podría volver a ser convocado. Justamente, en esta conversación virtual se habría conversado el tema en mención.

Lo sucedido “tiene muy molesto a Gareca, porque dice ‘no llevo más de un mes y ya se conocen detalles de lo que hablo con un futbolista’. Entonces, ya comienza a mirar con recelo diferentes estamentos y personeros de la ANFP”, señaló el comunicador chileno.

Asimismo, Fernández añadió: “No le gustó para nada que se haya filtrado. Tengo la información que ha tenido charlas con otros jugadores que no han salido a la luz, pero está sí. Para él, fue una conversación más privada porque es el comienzo de un proceso de la primera convocatoria”.

¿Qué más se sabe de la molestia de Ricardo Gareca?

Para finalizar, Tomás dejó en duda si el ‘Flaco’ tomaría cartas en el asunto. “No sé si va a tomar medidas, si se va a rodear de otras personas, si es que hablará con el presidente para ver si habrá algún filtro de las personas que merodean por los pasillos de Juan Pinto Durán”.

La particular comparación que hizo Ricardo Gareca entre Perú y Chile

Gareca detalló que, a comparación de lo que fue su llegada a Perú, en el que siempre estuvo al mando de la Blanquirroja desde la primera jornada de las Clasificatorias, esta vez iniciará a trabajar en una selección con una Eliminatoria comenzada.

“Ahora vengo con un proceso comenzado, en el otro (Perú) yo arranqué el proceso. Lo que me interesa es adaptarme lo antes posible. Llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata”, comentó el argentino.

Asimismo, el exfutbolista manifestó el gran cariño y agradecimiento que tiene por el pueblo peruano. “Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado”.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.