Título original: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Tras su breve experiencia con el multiverso junto al Hombre Araña, el hechicero supremo tiene una nueva misión; la más peligrosa de su vida. Dirección: Sam Raimi. Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez.