¿Dónde voto? Este jueves, las principales fuerzas políticas de Argentina cerraron su campaña electoral de cara a las Elecciones Legislativas 2021, que se realizan este domingo 14 de noviembre. En estos comicios se renovarán las 127 bancas de las 257 que tiene la Cámara de Diputados; y 24 de las 72 que hay en la Cámara de Senadores. En la siguiente nota tendrás información detallada para no pasar imprevistos y ubicar con facilidad tu local de votación.

¿Dónde voto en Corrientes para las Elecciones 2021?

Para encontrar tu local de votación en Corrientes debes ingresar al link habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), en el cual encontrarás datos precisos del establecimiento dónde te tocará emitir tu voto, la mesa y número de orden respectivo. Sigue los pasos que damos a continuación para que la jornada de las Elecciones Legislativas 2021 sean prácticas y sin contratiempos.

Ingresa la dirección web en tu buscador: https://www.padron.gob.ar/

Escribe tu número de documento.

Selecciona tu género.

Selecciona el distrito de residencia.

Escribe el texto que aparece en la imagen de verificación

Clic en el botón “Consultar”.

¿Quiénes votan el domingo 14 de noviembre?

Para esta jornada electoral fueron habilitadas un total de 34 millones 332 mil 992 personas; por tanto, los ciudadanos que están obligados a sufragar en las Elecciones Legislativas 2021 son los argentinos entre 18 y 70 años. En tanto, los adolescente de 16 y 17 años, inscritos en el padrón, podrán hacerlo de forma opcional, de acuerdo a la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774 (Ley de Voto Joven).

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Esta información es muy importante para evitar cualquier tipo de inconveniente. La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó en su cuenta de Twitter, los documentos válidos para votar en las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Libreta cívica. Libreta de enrolamiento. DNI (libreta verde). DNI (libreta celeste). DNI Tarjeta. DNI Tarjeta de la libreta celeste, con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar.

Horarios para votar en las Elecciones de Argentina

La Cámara Nacional Electoral (CNE), la Dirección Nacional Electoral (DNE) del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud (Minsal) unieron esfuerzos para diseñar un plan para que los ciudadanos acudan a las urnas sin exponerse a algún tipo de contagio. De esta manera se seguirá un protocolo con la finalidad de garantizar la seguridad sanitaria de los argentinos este domingo.

Dentro de la planificación de este protocolo se encuentran los horarios y establecimientos en donde se llevará a cabo la fiesta cívica. Estas acciones tienen como objetivo reducir el riesgo de contagio en los comicios, en donde se elegirá a senadores, funcionarios locales, y más. Entre los principales acuerdos están:

Habrá un horario de apertura y uno de clausura en cada centro de votación. El primero inicia a las 8 horas, mientras que el segundo es a las 18 horas, siendo el tiempo límite para que se pueda sufragar.

Habrá un 25% de cambios en la asignación de locales de votación, los mismos que aumentarán en un 20%.

En cada lugar de votación se permitirá hasta 8 mesas. Muchos de los centros recientemente elegidos serán a campo abierto, como por ejemplo los estadios de fútbol.

Los pacientes de riesgo podrán ir a votar entre las 10:30 horas y las 12:30 horas.

En cada local de votación habrá un facilitador sanitario, el cual será un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Su función de este representante del estado será que se cumplan todos los protocolos.

¿Cuánto es la multa por no votar?

Los ciudadanos que no acudan a votar y no justifiquen su ausencia el día de las elecciones deberán pagar una multa de 50 pesos argentinos por no sufragar en las PASO y 100 pesos argentinos por no acudir a las Elecciones Legislativas 2021 en Argentina. Además, los que no cumplan su deber cívico serán incluidos en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. Ingresa al link para conocer si tiene multas pendientes infractores.padron.gob.ar