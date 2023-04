Recientemente Netflix estrenó “El amor después del amor”, una biopic que narra la vida y obra de Fito Páez. Protagonizada por Ivan Hochman, la serie muestra momentos importantes de la vida del cantante argentino, así como los artistas que formaron parte de su vida.

En este contexto, una de las estrellas de rock que aparecen en la producción es Charly García, quien es interpretado por el músico, cantante y compositor argentino, Andy Chango.

En el avance oficial de la serie se le puede ver fumando en un sillón mientras mira en la televisión a Fito Páez. “El flaquito narigón del teclado, me está copiando”, fueron las palabras del personaje en dicha escena.

De esta manera se presentó Charly García en la serie, quien luego tendrá un rol determinante en el desarrollo de la carrera de Páez, junto con Fabiana Castillo, interés amoroso del cantante que será interpretada por Micaela Rivera.

Tal y como se puede ver en el tráiler oficial de “El amor después del amor”, Andy Chango recrea con exactitud las poses, los gestos y hasta la voz de Charly García. Todo esto a pesar de ser la segunda producción en que trabaja como actor.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Chango explicó sus razones para participar en la serie de Netflix como Charly García. “Creo que acepté hacer de Charly porque era algo imposible. Las cosas normales no te las hago, no me salen. Pero éste era un desafío imposible, porque es una persona viva, con una personalidad extrafuerte y que todavía hoy nos parte la cabeza a todos”, explicó.

Además, Chango resaltó que recibió una llamada del mismísimo Fito Páez para que él hiciera el papel de Charly. “Es una de las personas a las que no les puedo decir que no a nada”, señaló.

Respecto al proceso de meterse en la piel de García, el músico dijo: “Primero estaba muerto de miedo, pero me fui haciendo la idea y cuando me puse el bigote, ya fue… Ahí me convertí en Charly. Dejé de sentirme un suicida y un vendedor de humo cuando me pusieron el bigote. Ahí me miré al espejo y sentí que era Charly”.

¿QUIÉN ES ANDY CHANGO?

Nacido el 27 de junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina, Andy Chango cuenta con una extensa trayectoria en el mundo de la música, según recoge La Nación.

Alcanzó gran popularidad en la década de 2010, cuando apareció como columnista o invitado en distintos programas de televisión, como “Duro de domar” o “Memoria”. También incursionó en los medios de comunicación con un programa de radio llamado “Clínica Chango”, y tuvo algunas participaciones en emisiones en Futurock.

Ahora, recientemente vivió la paradoja de encontrarse en “El amor después del amor” con personajes ficticios pero famosos: “Fue una locura, yo me tomaba tres copitas, me ponía el bigote y, para empezar, ya me creía Charly. Y después tenía a mi lado al falso (Andrés) Calamaro, al falso Fito, al falso Fernando Moya (manager de Fito), el falso Ale Avalis (amigo de la juventud de Fito). Todo un disparate, una locura. Era Volver al futuro cuatro”.