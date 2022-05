El último lunes 16 de mayo, los argentinos se dieron con la sorpresa de que podían viajar a destinos como Estados Unidos o el Viejo Continente con tan solo 10 pesos. Este singular error por parte de la aerolínea eDreams no pasó desapercibido y fue Twitter la plataforma en que todo fue difundido. Pero, ¿cómo llegaron a costar tan barato los pasajes a USA o Europa? Aquí los detalles.

Según cuenta Infobae, el periodista Mauro Albornoz (@mau_albornoz) fue uno de los primeros en hacer notar el fallo en la mencionada red social: “Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos”, escribió a través de su cuenta. “La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos”, continuó.

⭕️Hay un error con la web Edreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos. pic.twitter.com/CGcnHGsPub — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) May 16, 2022

Aunque pueda parecer una broma de mal gusto, para incautos, la usuaria @sofi_villagrasa comentó que se trataba de algo real. “Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llegó la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. Me ilusiono o todavía no?”, relató mientras más personas comentaban sobre su favorable caso.

Tiempo después, se informó que la página de la aerolínea se encontraba fuera de mantenimiento, probablemente al darse cuenta de que el desliz de tal envergadura le estaba costando tanto dinero. Eso sí, hasta el momento, eDreams no se ha pronunciado por ningún lado, lo que genera aún más dudas entre los beneficiados.

De este modo, más usuarios reportaron que habían logrado hacer compras satisfactorias a destinos como Punta Cana, Roma, París, Nueva York, Madrid y muchos más destinos, todos a precios inimaginables. Aunque varios también comentaron que llegaron tarde mientras la brecha estaba abierta, los favorecidos agregaron que han recibido la confirmación por parte de las aerolíneas. Sin duda una situación muy particular.