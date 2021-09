El lanzamiento de la serie surcoreana ‘El juego del calamar’ (‘Squid Game’ en inglés) ha sido todo un éxito a nivel mundial en Netflix . Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, la historia nos cuenta todo lo que viven un grupo de personas que deciden participar en un misterioso juego que ofrece una gran recompensa económica.

¿De qué de trata ‘El juego del calamar’?

Aunque deciden participar de forma inocente, los concursantes entienden al poco tiempo que están inmersos en una lucha aterradora y escalofriante por su supervivencia. Ahora deberán pelear por su vida y no solo por ganar el tentador premio monetario. Esta producción es protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon.









¿Qué ocurre si llamas al número de la tarjeta que aparece en la serie?

El número telefónico que aparece en una de las tarjetas que entregan en la serie para jugar en realidad sí existe. Sin embargo, la persona dueña de estos dígitos no tiene ninguna relación con la ficción.

Hace una semana, la web Money Today en Corea del Sur anunció que un ciudadano coreano había recibido más de 4 mil llamadas a su teléfono.

“Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el hombre al medio citado.

¿Qué significan las figuras de ‘El juego del calamar’?

En este juego los participantes deben de formar un circulo, un cuadrado y un triángulo en el suelo, esto se debe a que si recibes estos símbolos eres invitado a los mortales ‘Juegos del calamar’.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de ‘El juego del calamar’?

La segunda temporada de ‘El juego del calamar’ aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma de streaming a principios de 2023.

