A pesar de los 21 goles que lleva anotados en la presente temporada con la casaquilla del Borussia Dortmund, Erling Haaland ha recibido duras críticas en los últimos días pues su performance a nivel de selección no ha sido la esperada, a pesar de que en Noruega esperan mucho de él por los impresionantes registros que ostenta cuando defiende la camiseta del conjunto alemán.

La gota que derramó el vaso fue la estrepitosa caída ante Turquía en Málaga (0-3), que originó la molestia de los hinchas noruegos. Uno de los primeros en criticar a Haaland fue su compatriota John Arne Riise, exjugador del Liverpool inglés.

“Es muy elogiado por sacar su carácter y reaccionar cuando las cosas no funcionan en el BVB, pero aquí no vemos nada de eso”, explicó Riise. El ariete del Dortmund no ha marcado goles y ha sido sustituido por su entrenador en los últimos dos encuentros ante Gibraltar y Turquía.

Quien también se pronunció sobre el accionar de Haaland con su selección fue Bernt Hulsker, exjugador noruego:

“Es decepcionante. No juega con la misma confianza a la que estamos acostumbrados. En Dortmund se golpea en la cara si da malos pases. Aquí fue solo rendición. No digo que esté desinteresado, pero no irradia lo mismo. Es una señal peligrosa”, dijo el exfutbolista, según cita el diario español Marca.

Quien salió en defensa de Haaland fue su compañero de selección Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid al Arsenal hasta el final de la temporada:

“El problema es que debemos usarlo mejor, tenemos que jugar mejor al fútbol y crear más oportunidades para él”, dijo de forma tajante.

Este martes, Erling Haaland tendrá una revancha con Noruega ante Montenegro por la fecha 3 del Grupo G de las Eliminatorias Qatar 2022.

