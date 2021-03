Conforme a los criterios de Saber más

Hay jugadores que marcan una época. Y Alberto García Aspe llena ese casillero. No todos cargan en la espalda tres Mundiales disputados, de modo que estamos ante una voz autorizada del fútbol mexicano. Hablamos de un mediocampista propietario de una zurda endemoniada, capaz de deleitarnos con tantos prácticamente imposibles. Para los que no lo vieron, basta con buscar en YouTube su tiro libre ante Honduras para entender lo que señalamos. Ahora como comentarista, nos da un repaso de lo que vienen realizando Juan Reynoso, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino y Santiago Ormeño en la Liga MX.

–Revisamos partidos y Perú sufrió tu zurda hasta en dos ocasiones en la Copa América de 1993.

Nos costó la primera fase, pero contra Perú el equipo se empezó a embalar. Me tocó hacer un gol de penal y después otro. No es que los pasamos por encima, pero sí fuimos superiores. Además, concretamos y fuimos contundentes. Con eso, avanzamos a semifinales contra Ecuador.

–En la zaga de Perú estaba Juan Reynoso. ¿Qué recuerdas de los enfrentamientos ante el hoy técnico de Cruz Azul?

Somos contemporáneos. Nos tocó jugar muchísimo en contra en el fútbol mexicano. Principalmente cuando llegamos a la final del 94-95. Él defendiendo los colores de Cruz Azul, yo los de Necaxa. Nos llevamos el título. Juan era un defensa muy fino. Técnicamente muy bueno. Por arriba iba bien. Siempre lo voy a recordar como el líder de la defensa de Cruz Azul.

–¿Ahora cómo lo ves en la faceta de técnico en Cruz Azul? Generó mucha ilusión con una racha histórica.

Muy bien. Ahora que llegó a Cruz Azul hubo muchas especulaciones. Había gente que creía que no era el indicado para llegar al club y ha ido callando bocas a todo el mundo. A lo mejor tiene un perfil bajo. Muchos querían que llegue alguien de renombre. Con más cartel. Creo que le atinaron totalmente. Juan conoce perfectamente las entrañas de esa institución. Están haciendo una gran temporada. Cruz Azul y América son los dos mejores equipos del fútbol mexicano en la actualidad. Los de mayor regularidad. Pero si Cruz Azul no es campeón, no sirve de nada.

–¿Por qué no serviría de nada?

Por los veintitrés años que llevan de no poder conseguir el título. Él como jugador estuvo en el último del 97. Cruz Azul es de esos equipos que iban ganando 3 a 0 y al final se lo daban vuelta. Ahora, con Juan saben cerrar los partidos cuando llevan la ventaja. Si eso lo llevan a la Liguilla, les puede funcionar. Juan lo ha hecho bien, pero hay que esperar. En la Liguilla es donde se va analizar todo el trabajo.

–¿El favorito del hincha de Cruz Azul, antes que llegase Reynoso, era Matías Almeyda?

Habían varios nombres. Se habló de Almeyda. Nunca se hizo oficial. También de Sosa, quien estaba por delante de Juan. Reynoso no era la primera opción. A la mera hora se tomó la decisión y acertaron. Aunque al inicio tuvieron problemas. Hubo un partido contra Pachuca en el que jugaron espantoso. Los criticamos, pero sacaron el resultado. A partir de ese partido le dieron la vuelta y fueron de menos a más.

–¿El gran mérito de Reynoso fue potenciar a algunos jugadores y generarles un contexto amable?

Sí. Convenció a ciertos jugadores. Habían problemas. Por ejemplo, al ‘Cabecita’ Rodríguez se le había criticado mucho por unas fotos que salieron en cosas comprometidas. Y Reynoso utilizó eso para comprometer a los futbolistas. Hay otros que pasan por un gran momento como Orbelín Pineda o Romo, quien es de los mejores jugadores de la Liga. Ha crecido una barbaridad.

–En su plantel está Yoshimar Yotún. Indiscutible para Gareca en Perú y no así para Reynoso en México.

No juega muchos partidos. Entra de cambio. Romo se ha ido consolidando y está pasando por un momento excepcional. Entonces, ya no es indiscutible. Pero Yotún se me hace un jugador interesante, con ida y vuelta, que maneja bien los perfiles y le pega bien de fuera del área. Con Reynoso no ha tenido tanta actividad como la que tuvo con Siboldi.

–Incluso, Reynoso lo devolvió al puesto de lateral.

Sí. Jugó de lateral, de contención, de medio izquierdo. Lo han rotado muchísimo en esas posiciones. Yo creo que de segundo contención con salida es donde mejor se acomoda, porque llega de atrás.

–Después de la enorme pasarela de entrenadores que pasaron por Cruz Azul durante 23 años, sería de cuento que Reynoso repita lo hecho como jugador y logre el campeonato.

La verdad que sí. Así lo discutimos en los programas. Unos dicen que siempre será lo mismo, porque juegan muy bonito durante los torneos. Pasó con Siboldi, antes de que llegara Juan. Cruz Azul ha dejado pasar muchas oportunidades para conseguir un título. Es increíble que les hayan sacado el resultado después de un 4 a 0 en semifinales contra Pumas en el partido de vuelta. También en una final contra el América. Desde que Juan llegó, lo han hecho bastante bien. Yo sí veo posibilidades. Me daría mucho gusto para que se quiten esos fantasmas de 23 años.

–¿Esos fantasmas formados en veintitrés años conllevaron a que se formule el término ‘Cruzazulear’ en México? ¿Qué significa la palabra?

Sí. ‘Cruzazulearla’ es que puedes ir ganando al minuto 90 por 2 a 1 y te dan la vuelta. ‘Cruzazulearla’ es que ya la regaste. La verdad que a la gente que le va al Cruz Azul le molesta mucho. A los mismos jugadores de la institución también. Es una realidad. Es que Cruz Azul jugó no sé cuántas finales y las perdieron todas.

–¿A Reynoso lo ves por largo tiempo dirigiendo en México?

Sí. En Cruz Azul está ratificando lo que hizo en Puebla. Ni se diga si consigue el título con Cruz Azul. Ahí sí te garantizo que tiene para muchos años en cualquier equipo. Yo sí lo veo con posibilidades de dar la campanada después de tanto tiempo.

–¿Se puede dar un choque de estilos cuando se enfrenten el Cruz Azul de Reynoso con el América de Solari?

No creo. Son estilos similares. El equipo de Solari no es tan ofensivo. No es tan espectacular para nada. Es más equilibrado. Cruz Azul encontró eso también. La calidad de los jugadores que tienen te hacen la diferencia, tanto en Cruz Azul como en América.

–¿Cuánto crédito tiene Pedro Aquino en ese equilibrio que conserva América?

Ese me encanta. Fue fundamental en León y ahora en América. No va tanto al frente, pero es quien recupera las pelotas. Desde que jugaba en León se hizo importantísimo.

–¿No es fácil llegar al América ni ganarse la aceptación del club tan rápido, verdad?

Totalmente. Le costó por la lesión de inicio, pero cuando entró a la media cancha facilitó todo. Permitió que todos vayan hacia al frente al él quedarse allí. Aparte hizo goles. Es el equilibrio que tanto necesitaba Solari para poder soltar a otros jugadores. Lo ha hecho de maravilla.

–Su carrera va en ascenso, ¿lo ves dando pronto el salto a Europa?

Yo creo que sí. Va a ser importante que pueda conseguir títulos con el América. Hay argentinos que pasaron por América y ahora están en España. Yo sí le veo la calidad para dar ese salto a Europa. Me imagino que los americanistas van a querer que se quede más tiempo. A mí en lo personal, se me hace un jugador muy completo y me gusta muchísimo.

–¿Contra Francia en el Mundial ya habías visto señales del jugador que vemos hoy?

Puede ser. No cualquiera da el brinco tan rápido a un equipo como el América en la Liga MX. Mostró calidad, capacidad y lo importante que fue para Nacho Ambriz en el título que consiguieron con León. Después llegó la transferencia. Muchos tenían la expectativa de si iba a funcionar en un equipo de mayor presión. Creo que lo ha demostrado. Puede ser un referente en el América.

–Otro jugador que viene haciendo ruido en Perú es Santiago Ormeño, quien tiene la posibilidad de ser llamado por Gareca. ¿Qué concepto del delantero?

El chavo está haciendo bien las cosas. Me gusta su personalidad, pero creo que con él sí tenemos que esperar un poco más. Muchos hablaban que el ‘Tata’ Martino lo tenía que llamar. No lo hizo. En la posición de delantero, lleva siete goles en el fútbol mexicano. Ojalá se mantenga. Le veo condiciones, pero con él sería más cauteloso.

–¿Hay muchos atacantes por delante de Ormeño en la Selección de México?

No es que hayan muchísimos. Hay dos o tres jugadores por encima. Además de Raúl Jiménez. En cuanto regrese de la lesión es el titular de la selección mexicana. Habrá que esperar y seguramente le puede llegar la oportunidad de ser llamado para la selección nacional.

–¿Qué virtudes observas en Ormeño?

Es un tipo que se mueve muy bien en el área. Sabe acomodarse, ganarle el frente o la espalda a los defensores, aparece donde tiene que hacerlo, juega bien de poste y va bien por arriba. Es un delantero de área. Hay otros a los que les gusta más bajar por el balón y crear. A él lo veo más fijo. Además, le pega bien al balón y a los penales. Eso es importante para los centrodelanteros. Ayuda para la cuota goleadora.

Alberto García Aspe disputa el balón con Roberto Palacios en la Copa América de 1993.

–Si hipotéticamente Gareca lo reserva y convoca mañana para Perú, ¿en México no se escandaliza nadie?

Yo no le voy a discutir al ‘Tata’ que todavía no lo llame, porque no demuestra para ser seleccionado nacional. No sé si Gareca lo hará. Yo sí lo hubiese llamado para comprometerlo y conocerlo. Nada más. Para tenerlo contemplado y verlo de cerca. Por lo que dicen acá, al ‘Tata’ todavía no lo convence.

–¿Raúl Ruidíaz abrió las puertas para los peruanos en México en la etapa reciente?

No. Más bien lo que abrió las puertas es que tienen una buena selección. Desde mi época veías gran nivel. Con Del Solar o Solano en Inglaterra. Habían muy buenos jugadores peruanos y muchos fueron a México. Yo creo que se abren las puertas cuando muestran esa calidad en los torneos internacionales.

–¿Cuál es el jugador peruano que más impactó a García Aspe?

Me gustaba mucho Del Solar. Me tocó enfrentarlo en la Copa América del 93. Me gustaba su estilo, le pegaba bien al balón y jugaba, más o menos, en mi posición. Y también Solano. Se me hacía un muy buen jugador.

–¿El gol que marcaste a Honduras es de esos únicos en el mundo? Si lo repites, quizás no vuelva a entrar.

Sí (risas). Era complicado porque tenía poco espacio para tirar la comba. El arquero piensa que voy a centrar. No se esperaba que le pegara de esa manera. Era un partido importantísimo por la Eliminatoria. Si no ganábamos, estábamos fuera del Mundial del 94. Había una presión impresionante desde que llegamos a Honduras. Nos trataron muy mal y hubo mil cosas que tuvimos que sortear. Ese gol es al minuto 2. Con ese tanto el estadio se convirtió en un cementerio.

