El hincha noventero de Universitario de Deportes se identificó más con el club al disfrutar cada domingo en el viejo y querido tablón, del Estadio Lolo Fernández. Ese era el bastión del equipo que lideraba el capitán Roberto Martínez, secundado por el Puma Carranza, el Cenizo Nunes, el Matador Baroni, Balán Gonzales, entre otros exjugadores, quienes a través de títulos, fútbol y goles sumaron millones de simpatizantes cremas. “En la ‘U’ te miden por los campeonatos. Nadie te recuerda por ser segundo, no es una alegría”, confesó ‘Robert’, campeón en el 87′, 90′, 92′ y 93′. Está alejado de la ‘U’, pero solo físicamente. “Vivo en Chiclayo, pero siempre veo los partidos como hincha. Eso no me lo pierdo por nada. Ya es hora de campeonar, es ahora”, advirtió.

-Hace poco visitaste las instalaciones de Campo Mar. ¿Qué te pareció?

Acepté la invitación al estar en Lima y ver las instalaciones del club. Da envidia sana en comparación a lo que vivimos nosotros. Me quedé impresionado. La invitación la hubiese aceptado a cualquier otra administración o presidente del club.

-¿Qué piensas de las administraciones en la ‘U’?

Al menos en otros clubes no están politizadas como en la ‘U’. Cuando ganan son los mejores, pero cuando pierden, lo hacen las administraciones. Nosotros, en mi época de futbolista, pasamos por problemas económicos con deudas de cuatro a tres meses, pero éramos campeones. La “U” no puede darse el lujo de ser campeón dos veces en veinte años. Hemos dejado, como el equipo más grande del Perú, que otros equipos se acerquen.

-¿Qué debería suceder?

En el tema administrativo, el club debería modernizarse. Tendría que venir un consorcio peruano o del exterior y comprar la deuda. Acá se ha venido la falsa idea que la ‘U’ se va a liquidar. Ni se ha puesto en venta. Siempre se vende cuando está Gremco, cuando hay cambios de administraciones. En general, las administraciones han causado problemas.

-Hace poco renunció la administradora Sonia Alva

Si eres la administración, debes pisar fuerte. Hay muchas cosas por coordinar, comunicar. Acá si no entras con fuerza, en la administración, termina pasando lo que pasó con Carlos Moreno, que pareciera que ya no trabajaba para la ‘U’, sino para Gremco.

-¿La ‘U’ debería tener personajes identificados trabajando en el club?

A mi me gustaría ver en el club caras visible de la ‘U’ como sucede en todo el mundo. Hay trabajo para empleados de oficina y también para imagen, pero no es lo mismo. Hubo los Leguía, Chemo, el “Puma”, Ferrari, pero el tema son las administraciones, quienes no permiten un trabajo consecutivo. El tema político es bien complicado.

-¿Qué opinas de Embajadur?

Por mi genial que postulen, pues han sido exjugadores y tienen derecho, pero no me gusta que pidan dinero. No sé cómo se manejan, es mi duda. Eso sí, yo no trabajo para Gremco, no me pagan ni un sol. Ni he pedido trabajo, nada.

-La hermandad con el Puma-

-El Puma siempre será tu hermano…

Y mi capitán número uno. Yo muero por él, es mi hermano. Por todo lo que irradia el Puma para todos.

-Eso sí, José Carranza piensa distinto sobre los manejos del club

El “Puma” da con palo, peor que cuando jugaba. Pero él ha estado adentro del club. Siempre será mi hermano por más que no compartamos la misma idea. Yo sería el hombre más feliz de que vuelva a trabajar en la “U”. Su presencia contagia e impone respeto en el club.

-¿Y qué piensas del cortocircuito entre el Puma y Chemo?

Yo sé el problema, pero no lo puedo decir, es tema de dos. El problema lo sé por el Puma, también conversé con Chemo. Ojalá lo solucionen, son temas personales.

-¿No te ofreces de mediador?

No, conozco al Puma. Y es un tipo que entrega todo, no creo tener forma de convencerlo. Creo que se podría dar cuando José de el primer paso. Por lo que he escuchado, Chemo nunca le ha contestado mal, siempre al margen. El problema es lo que siente José, lo ha tocado y dolido mucho.

-El compadre y rival eterno-

-¿Aparecerá otro Roberto Martínez en la ‘U’?

Todo ha cambiado en el fútbol. Hoy en día, la parte física ha evolucionado mucho. El físico mata talento. Siempre las comparaciones son odiosas, pero cuando jugaba en la ‘U’, los hinchas iban a ver al equipo por el “Puma”, Nunes, “Chemo”, Baroni, Balán, y también sucedía en Alianza, Cristal. Hoy en día, los partidos de fútbol no se identifican con un futbolista. El último que veía como hincha era a Mayer Candelo. Antes uno se podía lucir un poco más.

-¿Qué futbolista sigues?

“Orejas” Flores es mi referente en la “U”, en la selección. También me encanta Ruidíaz.

-Criticado por su falta de gol en la selección...

El problema de Ruidíaz es que el sistema de juego en la selección está hecho para Paolo Guerrero. Raúl no puede jugar a espaldas al arco, es un cazador de goles. No es que le falte calidad, tampoco que arrugue, el tema es el sistema de juego. Ruidíaz la rompe donde ha ido a jugar.

-¿Con qué ‘9′ peruano te hubiese gustado jugar?

Con Ruidíaz. De todas maneras. Tenerlo de “9” hubiese sido fantástico. Te soluciona todo en ofensiva.

-¿Aplaudiste ver a Alianza en Segunda el año pasado?

Eso nació a través de una entrevista a unos chicos en redes sociales. Me preguntaron: ¿vas a extrañar los clásicos? Yo les trasladé la pregunta: ¿qué prefieren extrañar un clásico o ver Alianza en Segunda? Yo soy hincha de la ‘U’. Si le preguntan eso a cualquier ex jugador de Alianza, dirán lo contrario. Cuando la “U” estaba por descender, se burlaban, pero es normal. Tengo muchos amigos en Alianza, desde la época de Escobar.

-¿Aquella amistad con el Potrillo influyó para que seas tentado en Alianza?

Nunca pensé en ir. Hablaron con Agustín Merino, yo tenía todo arreglado con la ‘U’, pero por educación fui a conversar. Cuando fui a la oficina, que estaban en su negocio frente al hospital del empleado, no entré. Nunca estuvo en mi cabeza ir a Alianza, con todo respeto.

