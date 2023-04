La artista Ana Mena sorprendió con las respuestas que le dio a David Broncano, presentador y conductor del programa La Resistencia, en relación a dos preguntas que se suelen hacer en el programa. ¿Qué es lo que dijo la cantante que generó gran polémica en el late late show en España? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre el tema.

QUÉ LE DIJO ANA MENA A DAVID BRONCANO EN LA RESISTENCIA

Este jueves, el programa de televisión La Resistencia contó con la presencia de la cantante Ana Mena, para promocionar su nuevo disco, Bellodrama, disponible desde este viernes en las plataformas digitales.

Como es costumbre, el presentador David Broncano le preguntó a su invitada ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? y ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? Llevándose una respuesta que dejó impactado al conductor del programa.

Respecto a la pregunta que involucra el estado económico de la artista, la mujer señaló:

“Más de un melón, y menos de 200 melones”, dijo Ana Mena.

“¿Más de un millón y menos de 200 millones?”, preguntó sorprendido el presentador, a lo que la artista respondió afirmativamente entre risas. “Joder, muy buen dato, eh”, apuntó Broncano.

En relación a la segunda pregunta, la artista explicó que tenía “cero” con esa pregunta, lo que impactó al presentador de televisión quién no dejó ocultar su asombro y señaló que es “la primera vez, quizás, en seis temporadas que alguien dice: ‘vengo con el depósito vacío’”.

QUÉ ES LA RESISTENCIA

La Resistencia es un programa de televisión español que se emite en #0 por Movistar Plus+.

La Resistencia fue estrenado el 1 de febrero de 2018 y es presentado por David Broncano, se graba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid desde la quinta temporada de emisión (las cuatro anteriores se grababan en el Teatro Arlequín de Madrid) y está producido por El Terrat.

Coincidiendo con el segundo aniversario del canal #0, David Broncano dejó su habitual colaboración en el programa Late motiv y el programa LocoMundo para presentar el primer late late show en España, siguiendo el formato de algunos canales de televisión en Estados Unidos de enlazar dos late night show seguidos, así nace La Resistencia.

La Resistencia se emite desde el Teatro Príncipe, muy próximo a la Gran Vía de Madrid y con público en directo. David Broncano compaginó hasta 2022 este trabajo de presentador con el programa radiofónico La vida moderna de la Cadena SER, que dirigió y presentó junto a los cómicos Héctor de Miguel e Ignatius Farray.

La Resistencia está dirigido por Ricardo Castella, que además hace de apuntador. Castella y, especialmente, el beatboxer Marcos Martínez «Grison» interpretan la música en directo.

Para la cabecera de La Resistencia se escogió la canción «Hail to the Chief» del supergrupo Prophets of Rage. En 2019 recibió el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento de televisión.