Qué advertencia le habrían hecho los hijos de Shakira a Piqué por Clara Chía

Shakira y Piqué han sido objeto de diferentes noticias en los medios internacionales ya que pueden sufrir cambios en los próximos días. La expareja decidió cortar lazos y centrarse únicamente en sus dos hijos, Milan y Sasha, que estuvieron en el centro de toda la separación. ¿Cuál es la postura de los niños ante Clara Chía? Aquí, todos los detalles.

Con el paso del tiempo, los medios y los paparazzi se interesaron en los detalles de los acuerdos que las estrellas habían firmado sobre la custodia de los hijos y el futuro, incluso preguntando cómo se manejaba la asignación de espacios y las grandes fechas.

La cantante y el exfutbolista se han mantenido en silencio revelando los momentos públicos que pasaron con sus hijos, donde estuvieron allí para protegerlos del acoso de los periodistas.

¿CUÁL FUE LA ADVERTENCIA DE MILAN Y SASHA HACIA PIQUÉ POR CLARA CHÍA?

Recientemente, más de un ojo se ha puesto en el partido de Liga del Rey del pasado domingo, con Gerard Piqué llevando a sus dos hijos al partido. En ese encuentro deportivo se filmaron las reacciones de los menores, los empresarios los regañaron en público y la ausencia de Clara Chía mostró un poco de intimidad con los niños.

Ante el vacío de Clara Chía, que se pudo ver en los contenidos de las plataformas digitales, varios medios internacionales han aprovechado para mencionar y reseñar algunas de las declaraciones de Jodi Martin sobre los hijos de Shakira. El periodista español concedió una entrevista para contar sus vivencias con la familia de Pique y los secretos que aprendió con el tiempo.

Según Terra y El Popular sobre los paparazzi, en una conversación con Shirley Radio, el español se sinceró al hacer algunos comentarios sobre la realidad de Milan y Sasha tras la separación de sus padres.

“El día que sale la portada de la revista Hola!. Con Piqué y Clara Chía… me voy a la casa de Shakira y ella decide irse a un parque con sus hijos, sale abrazada con ellos, los niños medio llorando… se notó que los hijos lo pasaron mal. Creo, es opinión personal, pero a los menores les pasó como a mí y se volcaron más con la madre que con el padre”, indicó el reportero en la entrevista.

También aseguró que Milan y Sasha tenían relaciones distintas con el exfutbolista y la artista, ya que el catalán tenía gestos que no eran bien vistos por las personas. En estas declaraciones recordó cómo eran las recogidas que hacía el empresario en la casa de la barranquillera, explicando que no se bajaba del carro y no atendía a sus niños.

“Los niños están volcados con la madre. Aquí me critican mucho, pero yo les veo más felices con Shakira que con el papá… siempre están abrazados con ella, jugando y eso, pero con Piqué no los veo tan cariñosos. Piqué es un buen padre, pero hay cosas en las que ella es más humana”, afirmó.