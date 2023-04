“La Resistencia” que se emite mediante Movistar Plus+ continúa adelante con sus emisiones teniendo a David Broncano como presentador. El show de entretenimiento de la cadena de pago, recibe en cada programa a diferentes artistas nacionales e internacionales.

LA RESISTENCIA: ¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN?

El programa de entretenimiento que lleva el nombre de “La Resistencia” se tratará del primer late-late de la televisión española. El programa nocturno se transmite a través del canal exclusivo de Movistar Plus, de lunes a jueves a las 24.00h., justo después de “Late Motiv”.

¿DÓNDE SE GRABA EL PROGRAMA “LA RESISTENCIA”?

Coincidiendo con el segundo aniversario del #0, David Broncano decidió dejar su habitual colaboración en el programa Late motiv y el programa LocoMundo para poder presentar el primer late late show en España, continuando con el formato de algunos canales de televisión en los Estados Unidos de enlazar dos late night show (en español, programa del final de la noche) seguidos.

Asimismo, el programa se graba desde el Teatro Príncipe, muy cerca a la Gran Vía de Madrid y con público en vivo. Broncano compaginó hasta 2022 este trabajo de conductor con el programa radiofónico La vida moderna de la Cadena SER, que dirigió y presentó acompañadp de los cómicos Héctor de Miguel e Ignatius Farray.

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE DIRIGIR “LA RESISTENCIA”?

El programa se encuentra dirigido por Ricardo Castella, que además realiza la labor de apuntador. Castella y, principalmente, el beatboxer Marcos Martínez “Grison” interpretan la música en directo.

Para la entrada se escogió la canción “Hail to the Chief” del supergrupo Prophets of Rage. En 2019 logró obtener el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento de televisión.

¿QUIÉN ES DAVID BRONCANO?

David Broncano nació en Santiago de Compostela (La Coruña) de padres madrileños, desde niño ha vivido en la localidad jienense de Orcera, donde pas´´o gran parte de su niñez tras residir brevemente en Rianjo. Su madre es profesora de matemáticas y su hermano es Daniel Broncano, músico y artífice del festival Música en Segura, que tiene como escenarios los parajes de la sierra segureña.

PREMIOS Y NOTIFICACIONES QUE RECIBIÓ DAVID BRONCANO