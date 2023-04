Por qué Aitana la pasó mal en “El Hormiguero” tras mencionar a Sebastián Yatra

En el programa ‘El Hormiguero’ del pasado miércoles estuvo presente la música tras las visitas de Omar Montes y Ana Mena. La cantante y compositora Aitana pudo visitar el programa que conduce Pablo Motos para presentar ‘Los Ángeles’, su nuevo tema musical, el cual ya se encuentra disponible desde el jueves por lo que marcará el inicio de una nueva etapa en la discografía de la artista española.

AITANA Y EL INCÓMODO MOMENTO QUE PASÓ EN EL PROGRAMA “EL HORMIGUERO”

Luego de escuchar un pequeño fragmento de ‘Los Ángeles’, Pablo Motos quiso conocer si Aitana, debido a su popularidad, realiza cualquier actividad de una joven de 23 años. “Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones”, dijo la cantante.

Además el presentador aprovechó en preguntar si también sucede esto cuando sale de fiesta por la noche con Sebastián Yatra, una pregunta que la tomó por sorpresa a la invitada. “Yo no quería sacar eso”, respondió luego de varios segundos. “Cuando salgo con mis amigos me gusta estar siempre con la gente. Me parece muy aburrido estar en un reservado, pero hay veces que por seguridad la misma discoteca o la misma sala me dice que no me puede dejar estar en la pista de baile. El reservado está bien si quieres estar tranquilo, pero a mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva... Eso me parece lo más divertido”, siguió sin mencionar más al colombiano.

Por otro lado, ‘Los Ángeles’ es parte de un proyecto llamado ‘Alpha’ y Aitana reveló ciertos detalles del mismo. “‘Alpha’ es mi nuevo disco, que todavía queda un poquito para que salga. Es verdad que lo he anunciado ya porque va a haber muchas cosas alrededor de ‘Alpha’, no solamente un disco. Ya he anunciado lo de las fiestas, que quiero hacerlas por todo el mundo y de hecho sí puedo decir que la próxima va a ser en México, pero hay más cosas alrededor y quiero ir sacándolas poquito a poco”, manifestó.

¿CÓMO CONVIVE CON LA POPULARIDAD AITANA?

Aitana estuvo de gira por primera vez fuera de España en varios países de Latinoamérica como México, Uruguay, Chile o Argentina. “Me ha cambiado la vida. Yo tenía mucho miedo a salir de España porque no sabía si el público se iba a saber mis canciones ni qué iba a pasar y no sólo se sabían mis canciones, sino que me he sentido muy querida. Ha sido una experiencia muy bonita”, dijo la artista, que aseguró que siempre tiene los pies en el suelo: “Soy muy consciente de la suerte que tengo y tengo una familia que me recuerda todos los días qué es lo realmente importante”.