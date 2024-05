Giovanna Valcárcel aprovechó unos minutos del espacio de su programa en Radio Panamericana para compartir su opinión sobre la polémica que rodea actualmente a los conductores de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza y Jorge Luna. La conductora radial señaló que los comediantes y los artisas en general deben ser agradecidos con sus fanáticos porque gracias a ellos tienen qué comer. A continuación, te contamos qué les dijo exactamente.

¿CUÁL FUE LA DURA CRÍTICA DE GIOVANNA VALCÁRCEL CONTRA RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA?

Debido a que los comediantes manifestaron en una entrevista que no les agrada tomarse fotografías, firmar autógrafos o enviar saludos con sus fanáticos en la calle debido a que consideran que pierden su tiempo, Giovanna Valcárcel opinó sobre tales polémicas declaraciones y dejó en claro que los artistas se deben a su público.

Con el objetivo de no buscar pelea con Ricardo Mendoza y Jorge Luna, la locutora primero decidió resaltar que los quiere, pero que esto no será impedimento para emitir su opinión. “Ricardo y Jorge, que les tengo mucho cariño, les conozco y les agradezco las invitaciones que me han hecho. Yo creo que es muy fácil. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Si sabemos que con nuestras palabras le hemos hecho daño a alguien, le pedimos perdón”, empezó diciendo.

Acto seguido, la locutora radial indicó que gracias al público, tanto ellos como otros artistas reconocidos, son exitosos, por lo que se les debe retribuir con gratitud. “Desde mi punto, si a mí vienen y me piden una foto, yo voy a tomarme 100 mil fotos, porque hay que ser honestos. Si hoy día no teníamos un pan, y desde que salimos en la tele, la gente nos quiere y los canales nos siguen contratando, hay que estar agradecidos con el público”, sostuvo Valcárcel, para luego destacar que gracias a la audiencia tienen cómo alimentarse. “El público literalmente nos está dando de comer”, resaltó.

Luego, Valcárcel decidió darles un consejo con el fin de evitar que todo su progreso en el mundo del entretenimiento se vaya abajo. “No hay que confiarnos. (...) Porque así como apagan la tele, así como apagan la radio... así dejan de ir al teatro cuando algo no les parece. Porque al público, señoras y señores, se respeta. Y no lo digo de sobona, lo digo de agradecida”, indicó.

Por último, culminó reiterando que al público siempre se le debe estar agradecido. “La realidad y la verdad de la milanesa es que todos nosotros comemos gracias al público. Así que al público muchísimas gracias por acompañarnos y si se han sentido ofendidos de alguna manera por cualquiera de nosotros los artistas, yo les pido disculpas de parte de todos ellos. Creo que hay que saber ser humildes”, sentenció.

¿QUÉ HICIERON RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA PARA QUE RECIBIERAN CRÍTICAS?

Las duras opiniones de Giovanna Valcárcel surgen a raíz de una entrevista que tuvieron los comediantes con la periodista Verónica Linares, donde indicaron que no les gusta tomarse fotografías, firmar autógrafos o enviar saludos cuando se topan con sus fans en la calle debido a que consideran que pierden tiempo valioso. En dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.