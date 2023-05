Alrededor de 11 mil guionistas alzaron su voz de protesta contra la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Los escritores de cine y televisión de Hollywood coordinaron dejar de trabajar desde el último martes luego de que se rompieran las conversaciones sobre sus salarios con los principales estudios.

Los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como (WGA), votaron a favor de la huelga contra sus empleadores de Hollywood.

La medida perjudica el estreno de próximas series o programas favoritos. Los espectadores no sentirán el efecto en corto tiempo, pero los primeros afectados serán los programas de entretenimiento nocturno, según recoge el medio BBC.

¿Qué reclaman los guionistas a las productoras?

Luego de 15 años, el Gremio de Guionistas de Estados Unidos vuelve a expresar una huelga. Como se recuerda, en 2007 los guionistas se declararon en huelga por 100 días, lo que generó una pérdida para la industria estimada en 2 mil millones de dólares.

En esta ocasión los guionistas se enfrentan a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, (conocido por sus siglas en inglés como AMPTP), que está conformada por los principales estudios como Amazon, Disney, Netflix y Paramount. En esta ocasión, los guionistas demandan salarios más altos y mayor participación en las ganancias del streaming actual.

El último lunes, el sindicato de guionistas comunicó que la decisión de la huelga surgió luego de seis semanas de negociaciones que no llegaron a buen puerto. Según informaron, sienten que la respuesta que recibieron fue “insuficiente” a lo que estaban buscando.

El principal punto es la forma en la que se les paga a los guionistas por los programas que permanecen vigentes en las plataformas en línea por varios años. Otra preocupación es el impacto a futuro de la inteligencia artificial en los guiones, lo que ha generado “problemas existenciales” a los escritores.

Ante este escenario, la AMPTP manifestó que ofrecieron salarios más altos para los guionistas dentro de una “propuesta de paquete integral”. Sin embargo, no estaban dispuestos a mejorar la oferta por la magnitud de otras propuestas que se encuentran en agenda y que el gremio solicita.

Conductores televisivos expresaron su apoyo hacia los guionistas

Dentro de este marco, el portal Deadline Hollywood comunicó que las producciones de los programas nocturnos más populares se iban a paralizar. Los afectados serían “The Late Show with Stephen Colbert”, “Jimmy Kimmel Live!” y “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Otros contenidos que cancelarán su programación debido a la huelga serán “Last Week Tonigh with John Oliver”, “Real Time with Bill Maher” y “Saturday Night Live”, este último no culminaría sus últimos tres capítulos de la temporada.

Stephen Colbert compartió una imagen expresando su apoyo hacia los guionistas durante su programa grabado antes que estalle el problema.

En la MET Gala, Jimmy Fallon manifestó que espera que la huelga no siga adelante y expresó sus deseos de un acuerdo con un “trato justo” para los guionistas. “Necesito mucho a mis guionistas, no tengo un programa sin mis guionistas”, sostuvo el conductor de The Tonight Show. En contraste a su comentario, Sarah Kobos, una empleada de Tonight Show, acusó a Fallon de no mostrar su apoyo detrás de cámaras, según informó Newsweek.

Por otro lado, Seth Meyers mostró su apoyo a la huelga, pero también mencionó que el pedido de los guionistas no es razonable. “Como miembro orgulloso del gremio, estoy muy agradecido de que haya una organización que vela por los mejores intereses”, sostuvo.