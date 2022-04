Nunca es buena idea acercarse demasiado a un animal salvaje, y menos aún si se trata de uno de los depredadores más peligrosos del planeta. Por ello, en el caso de que te expongas en una zona de riesgo, siempre es importante comprobar que el terreno es seguro para no correr ningún peligro.

Lamentablemente, esta lección tuvo que aprender a la fuerza Alexander Chimedza, un hombre que se salvó milagrosamente de un ataque de cocodrilos mientras se encontraba pescando en un estanque de la ciudad de Nyamhunga, Zimbabue.

El incidente ocurrió hace unos pocos meses, específicamente en el mes de enero, mientras Alexander se disponía a buscar gusanos rojos para usar como cebo para pesca. Tan solo llegó a la orilla, se vio sorprendido por un grupo de cocodrilos que lo atacaron inmediatamente.

Mientras intentaba desprenderse de uno, otro le agarraba por el costado: “Me tiró al agua y giró en una dirección, y en ese momento me di cuenta de que mi mano se rompería si me resistía. Así que dejé que mi mano fuera en la dirección en la que se torció”, contó el hombre en una entrevista para The Herald.

Crocodile attack haunts Kariba man https://t.co/Y3Ls9Qeglx — The Herald Zimbabwe (@HeraldZimbabwe) March 21, 2022

Afortunadamente, mientras luchaba por su vida, aparecieron en escena sus amigos y conocidos, quienes empezaron a arrojar piedras grandes a los depredadores para que soltaran a Alexander. Tras múltiples intentos, sus esfuerzos surtieron efecto y los cocodrilos se alejaron nadando.

No obstante, Alexander quedó muy mal herido. Sus amigos lo sacaron del agua y se lo llevaron rápidamente al hospital para que le atendieran las heridas profundas que le habían dejado. El hombre pasó por varias cirugías e incluso le implantaron varias placas metálicas para ayudar a fusionar los huesos rotos.

Aunque logró sobrevivir al terrible incidente, las lesiones de Alexander permanecerán con él toda la vida, y asegura con pena: “No puedo trabajar y mantener a mi familia como antes. Ahora confío en los simpatizantes para sobrevivir”.

Fuente: La Vanguardia