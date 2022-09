La Voz Argentina es uno de los programas preferidos en dicho país. Por la calidad de los participantes y lo exigente de la competencia, este espacio ha sabido capturar la atención de miles de argentinos. A continuación, te contamos quiénes son los finalistas elegidos por el público.

En la última edición, en donde hubo múltiples sorpresas y emociones, se pudo conocer cuáles son los participantes que pelearán en la gran final por ser los flamantes campeones.

Después de dos millones ochocientos mil votos, te contamos quién será el representante de cada uno de los cuatro equipos en la final.

La Voz Argentina: quiénes son los finalistas elegidos por el público

-Team de Ricardo Montaner: con el 59,1 por ciento de los votos, Elías Pardal.

-Team de Mau y Ricky: con el 56,3 por ciento de los votos, Iván Papetti.

-Team de Lali Espósito: con el 64,3 por ciento de los votos, Ángela Navarro.

-Team de Soledad Pastorutti: con el 61,3 por ciento de los votos, Yhosva Montoya.

La Voz Argentina: ¿cuándo será la gran final?

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina se enfrentarán el domingo a las 22.30 (hora argentina). El lunes, en el horario especial de las 10 p.m., por fin conoceremos al esperado campeón.

¿Cómo comenzó La Voz?

The Voice (o La voz en países hispanohablantes) es una franquicia internacional de competencia de canto. Este programa se empezó a emitir en Países Bajos como The Voice of Holland en 2010. Después del gran éxito, se decidió hacer una versión estadounidense que debutó bajo el título de The Voice en abril de 2011.