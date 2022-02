Uno de los principales iconos del rock desde los 90 con Oasis, Liam Gallagher, regresa a Argentina el próximo 10 de noviembre y presentará “C’Mon You Know”, su tercer álbum en solitario, en el Movistar Arena.

A principios de febrero, Gallagher lanzó “Everything’s Electric” y ya supera las 600.000 reproducciones en YouTube, pues esta canción pertenece al álbum que se estrenará en mayo de este 2022, el cual ya genera grandes expectativas entre los fanáticos.

Conoce las distribuciones en el concierto de Liam Gallagher en Argentina 2022. (Foto: Movistar Arena)

El próximo single es una gran sorpresa ya que estará dedicado a su hermano Noel, según contó en una entrevista con The Chris Moyles Show en Radio X. El mismo se llama ‘I Wish I Had More Power’ y, según detalló, “es una melodía traviesa, pero encantadora”.

Precio de entradas para Liam Gallagher en Argentina 2022

Platea Preferencial: $11.500

$11.500 Campo delantero: $9.400

$9.400 Platea: $8.600

$8.600 Campo trasero: $7.500

Las entradas para ver a Liam Gallagher en Argentina salieron a la venta desde este 18 de febrero a las 12:00 horas a través de la web de Movistar Arena. El recital será el jueves 10 de noviembre a las 21:00.

