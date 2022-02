“Peacemaker” significó una gran apuesta para HBO Max y DC Comics tras la aparición del personaje interpretado por el exluchador de la WWE, John Cena. El último 17 de febrero fue estrenado su episodio final y en él estuvieron presentes algunos integrantes de la Liga de la Justicia. ¿Quiénes fueron? Aquí los detalles.

¡SPOILERS! Sin mencionar mucho sobre lo que sucedió con Peacemaker en el capítulo de cierre de temporada, te contamos algunos detalles de lo sucedido y cómo los integrantes de la Justice League tiene que ver en ello. Estos últimos llegaron para ayudar en la lucha contra los Butterflies, aunque algo tarde.

Luego de que Adebayo y Peacemaker lograran destruir a la vaca de sus rivales y luego de ayudar a Harcourt, Economos y Vigilante a salir de la granja, vemos cómo se hacen presentes cuatro siluetas hacia donde el protagonista se dirige. Aquaman, Flash, Superman y Wonder Woman aparecen en escena.

Al menos esa es la idea, pues a los únicos que se reconoce son a los dos primeros, interpretados por Jason Momoa y Ezra Miller, respectivamente. Peacemaker les increpa que llegaron tarde al desastre producido por los Butterflies, con algunas palabras subidas de tono y una broma hacia el ‘Rey de los océanos’.

¿Por qué específicamente estos dos personajes? Se presume que se trataría de una aparición promocional de sus próximas películas: “Aquaman 2: The Lost Kingdom” y “The Flash”, ambas a estrenarse en 2022. Por otro lado, Henry Cavill y Ben Affleck no han llegado a un acuerdo con Warner Bros. Para retomar sus personajes.

