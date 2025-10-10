“Peacemaker” cierra su Temporada 2 con redención, traición un el oscuro futuro para el DCU

La segunda temporada de “Peacemaker” ha llegado a su fin con un episodio que se aleja del espectáculo explosivo para ofrecer una conclusión emocional, introspectiva y cargada de consecuencias para el universo cinematográfico de DC (DCU). James Gunn y su equipo deciden poner el foco en el crecimiento de Christopher Smith, interpretado nuevamente por John Cena, y en cómo sus decisiones marcarán no solo su destino, sino también el futuro de los metahumanos en este nuevo orden que el DCU está construyendo.

A diferencia del tono satírico y desbordante de la primera entrega, el cierre de la segunda temporada apuesta por la calma antes de la tormenta. Pero bajo esa aparente tranquilidad se esconde una transformación mayor, una reconfiguración del poder y de las alianzas que llevará a la creación de ‘Checkmate’ y al siniestro proyecto conocido como ‘Salvation’.

Un héroe roto que busca redimirse

El episodio final arranca tras los devastadores sucesos del penúltimo capítulo, donde Peacemaker fue testigo del colapso de una Tierra alternativa dominada por un régimen Nazi. Allí perdió nuevamente a su familia (esta vez a manos de versiones retorcidas de sus seres queridos) y terminó aceptando que su deseo de “paz a cualquier precio” solo ha dejado destrucción a su paso.

Cansado de la violencia y decidido a proteger a sus amigos, Chris Smith se entrega a la policía, dejando el dispositivo conocido como Quantum Unfolding Chamber (QUC) en manos de A.R.G.U.S., la agencia que durante años ha manipulado a héroes y villanos por igual. Este acto de sacrificio se siente como un cierre de ciclo: Peacemaker ya no actúa por ego o patriotismo, sino por culpa y responsabilidad.

Sin embargo, su redención no llega sin consecuencias. El QUC, capaz de abrir portales hacia otras dimensiones, se convierte en la pieza central de una nueva guerra encubierta dentro del DCU.

El surgimiento de ‘Checkmate’: un nuevo orden para la justicia

Una vez liberado gracias a la intervención de los 11th Street Kids, Peacemaker vuelve a reunirse con su equipo: Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), Vigilante (Freddie Stroma) y John Economos (Steve Agee). Pero lo que antes era un grupo desorganizado de inadaptados ahora se convierte en algo más grande: una agencia independiente llamada Checkmate.

Con la ayuda de Sasha Bordeaux (Sol Rodríguez) y Langston Fleury (Tim Meadows), el grupo decide crear una organización que, a diferencia de A.R.G.U.S. o Amanda Waller, opere con transparencia y empatía. Este cambio marca un punto de inflexión en la narrativa: por primera vez, los héroes secundarios del DCU encuentran un propósito propio fuera del control gubernamental.

Los lectores de cómics reconocerán el nombre 'Checkmate’ como una facción clave dentro del universo DC, famosa por su papel en historias como “The OMAC Project” y “Crisis infinita”. Sin embargo, Gunn reinterpreta este concepto para su versión cinematográfica, transformándolo en una fuerza de equilibrio frente al poder absoluto del Estado y los intereses de figuras como Rick Flag Sr. (Frank Grillo) o Lex Luthor (Nicholas Hoult).

Rick Flag Sr. y el nacimiento de Salvation: una prisión fuera del tiempo

Mientras Peacemaker intenta recomponer su vida, Rick Flag Sr. toma el control del QUC y lo utiliza para explorar dimensiones paralelas. Su objetivo, en apariencia, es noble: encontrar un planeta habitable para la humanidad. Pero pronto revela sus verdaderas intenciones al descubrir un mundo hostil y deshabitado al que bautiza “Salvation”.

En una de las revelaciones más impactantes del episodio, Flag explica que planea convertir ese planeta en una prisión para metahumanos. Con la ayuda de científicos asociados a Lex Luthor, establece los primeros cimientos de lo que será una colonia penitenciaria interdimensional, un eco directo del cómic “Salvation Run”, publicado por DC en 2007.

Este movimiento simboliza la creciente paranoia hacia los seres superpoderosos dentro del nuevo DCU. Flag, movido por la venganza y la pérdida de su hijo (el Rick Flag Jr. que murió a manos de Peacemaker en “The Suicide Squad”), ve en "Salvation” una forma de justicia personal.

El sacrificio de Peacemaker: entre la traición y la supervivencia

Cuando todo parece finalmente calmarse, la traición golpea de nuevo. En los minutos finales, agentes de A.R.G.U.S. irrumpen en la casa de Peacemaker y lo secuestran. Al despertar, Chris se encuentra frente a Flag, quien le muestra un documento falsificado donde supuestamente “voluntariamente” acepta ser el primer prisionero de “Salvation”.

La escena es brutal y simbólica. Flag lo encierra en un contenedor que atraviesa el portal dimensional y lo lanza hacia ese nuevo planeta. Peacemaker queda solo, rodeado por un paisaje alienígena, mientras a lo lejos se escuchan criaturas rugiendo. Su castigo no es la muerte, sino el exilio: una metáfora de cómo sus intentos por hacer el bien lo condenan una y otra vez.

El último plano, con Cena mirando el horizonte de “Salvation”, es un recordatorio de que incluso los héroes más rotos pueden seguir luchando. Pero esta vez, lo hará en un mundo donde la supervivencia es lo único que importa.

Un final sin batalla, pero con un mensaje poderoso

A diferencia de la mayoría de producciones de superhéroes, el final de “Peacemaker” temporada 2 no culmina con una gran pelea o un enfrentamiento épico. En su lugar, Gunn opta por un clímax emocional, centrado en el perdón y la autocomprensión. La secuencia en la que los 11th Street Kids convencen a Chris de que deje de cargar con la culpa es quizás uno de los momentos más humanos de todo el DCU.

El episodio también da cierre a la relación entre Chris y Harcourt, quienes finalmente se reconcilian tras una serie de flashbacks que muestran cómo ambos intentaron tener una cita en el pasado. En la última escena antes del secuestro, se los ve en un barco disfrutando un concierto, dando a entender que, por un instante, la paz que Peacemaker buscaba estaba realmente a su alcance.

La conexión con “Man of Tomorrow” y el futuro del DCU

Más allá del drama personal, el episodio también sirve como punto de partida para la nueva etapa del DC Universe que James Gunn está construyendo. La presencia de Lex Luthor y su alianza con Rick Flag sugiere que los eventos de “Peacemaker” se conectarán directamente con “Superman: Man of Tomorrow”, programada para estrenarse en 2027.

Los documentos de Luthor encontrados en las instalaciones de A.R.G.U.S. mencionan experimentos con portales y prisioneros metahumanos, lo que apunta a que “Salvation” podría convertirse en el escenario de futuros enfrentamientos entre Superman y los villanos de este nuevo universo. Si el proyecto sigue la línea del cómic “Salvation” Run, podríamos ver a figuras como Joker, Lex Luthor, Catwoman o Killer Croc exiliados en ese planeta infernal, liderando facciones en guerra.

De ser así, Peacemaker no solo habría cerrado su historia personal, sino que habría abierto el arco narrativo que definirá toda la primera fase del DCU, titulada “Gods and Monsters”.

Una despedida amarga y esperanzadora

El cierre de la segunda temporada de “Peacemaker” no busca glorificar la violencia ni ofrecer un espectáculo grandilocuente. En cambio, nos muestra a un hombre que, después de todo lo que ha perdido, todavía quiere creer en algo mejor. Su viaje, desde asesino patriota hasta prisionero interdimensional, es la representación perfecta de la redención dentro del caos.

Gunn, fiel a su estilo, combina humor, ironía y tragedia para recordarnos que incluso los antihéroes merecen una segunda oportunidad. Pero en el mundo del DCU, toda redención tiene un precio, y el de Peacemaker podría ser demasiado alto.

El final de “Peacemaker” temporada 2 logra equilibrar acción, emoción y mitología de cómic con una madurez inusual para el género. Aunque deja muchos hilos abiertos, especialmente respecto a “Salvation” y ‘Checkmate’, el episodio reafirma que John Cena es el corazón moral de este nuevo universo. Su caída y posible regreso marcarán el tono de lo que está por venir: un DCU más oscuro, más político y, sobre todo, más humano.

Todos los capítulos de la segunda temporada de “Peacemaker” están disponibles en HBO Max.