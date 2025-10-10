Desde que se estrenó “Peacemaker” en 2022, un personaje llamó poderosamente la atención. Me refiero a Adrian Chase/Vigilante, un justiciero psicópata y el autoproclamado mejor amigo del protagonista de la serie. Debido a su forma de ser, los seguidores de esta producción estadounidense se preguntan si el joven es neurodivergente. A continuación, lo que dijeron el actor que le da vida, Freddie Stroma, y el propio creador James Gunn.

Cabe mencionar que Adrian asesina brutalmente a quienes considera “malos”, por lo que no muestra remordimiento cuando acaba con la existencia de alguien; eso no es todo, pues es incapaz de sentir emociones y ha sido muy honesto al dar a conocer su falta de deseo sexual.

Debido a su forma de ser en "Peacemaker", varios seguidores se preguntan si Adrian Chase / Vigilante es neurodivergente (Foto: The Safran Company / Troll Court Entertainment / DC Studios / Warner Bros. Television)

VIGILANTE DE “PEACEMAKER” ¿ES NEURODIVERGENTE?

Ante las constantes preguntas de los fans sobre Vigilante, de quien piensan sería neurodivergente, Stroma y Gunn salieron a despejar esa duda. En entrevista con Entertainment Weekly, del 8 de octubre de 2025, abordaron ese tema relacionado al personaje.

“Mucha gente me ha preguntado si está en el espectro, si es un sociópata, si es un psicópata. Solo sé que James y yo hemos hablado de esto; no estoy cualificada para tomar esa etiqueta, esa decisión. Así que creo que me mantendré al margen y dejaré que otros decidan y tal vez simplemente seguiremos con la conversación”, dijo Stroma.

Luego indicó que esa interrogante solamente debía despejarla el creador por haber escrito más sobre Vigilante. De esta forma, el actor demostró que prefiere mantenerse al margen y ver cómo se desarrolla todo, pues su trabajo no es discutir sobre ese punto, sino interpretar bien a Adrian Chase.

Ante ello, Gunn no tuvo más opción que dar su punto de vista: “Seré muy sincero: sí, sé lo que pienso de Adrian, pero no estoy seguro de que sea necesariamente la persona ideal para representar ese tipo de cosas, porque – en cierto modo – no es moralmente admirable”.

Asimismo, señaló que si bien Vigilante es un personaje que muchas personas quieren al mostrarse adorable por varios momentos, cuestionó lo que hace en la serie: “Así que no quiero necesariamente darle un diagnóstico público y decir: ‘Esta gente es así’, porque francamente no sé si lo representa bien. Y por eso me abstengo de decir cuál creo que es su diagnóstico, y serían diagnósticos”.

Tras lo señalado por ambos, ha quedado claro que ninguno etiquetará oficialmente al personaje Vigilante como neurodivergente.

Adrian Chase / Vigilante se considera gran amigo de Peacemaker (Foto: The Safran Company / Troll Court Entertainment / DC Studios / Warner Bros. Television)

