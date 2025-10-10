El pasado jueves 9 de octubre del 2025, la serie “Peacemaker” estrenó el episodio "Full Nelson“, con el que cierra su temporada 2. En ese sentido, ¿sabes qué pasó exactamente en el capítulo y qué implica su desenlace para el futuro de Chris Smith (John Cena)? Pues, descúbrelo en el final explicado que te traigo en esta nota.

Vale precisar que el episodio 02x08 está dirigido y escrito por James Gunn. Aquí, nuestro protagonista debe enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas... aunque con el peculiar humor que caracteriza a la producción.

Esta es su sinopsis: "Mientras Flag pone en riesgo a todos a su alrededor, los Chicos de la Calle 11 deben convencer a Peacemaker, que está preso, de que es uno de ellos“.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

ATENCIÓN SPOILERS. Tras liberarse de la prisión gracias a la intervención de sus amigos, Chris intenta huir de la ciudad llevándose a Eagly. Sin embargo, los ’11th Street Kids’ lo localizan en un motel y le hacen entender que lo quieren y lo valoran.

Por si fuera poco, Harcourt (Jennifer Holland) le confiesa que su noche romántica también fue significativa para ella y ambos inician una relación sentimental.​

Mientras tanto, A.R.G.U.S., bajo las órdenes de Rick Flag Sr. (Frank Grillo), explora las dimensiones del Quantum Unfolding Chamber (QUC) hasta encontrar un mundo habitable al que bautizan como “Salvation”.

Flag Sr., entonces, le propone al gobierno estadounidense convertir este mundo en una prisión para metahumanos, argumentando que lugares como Arkham Asylum y Belle Reve ya no son suficientes.​

¿CÓMO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

Una semana después, Smith y sus aliados fundan Checkmate, una agencia de mantenimiento de la paz que incluye a Bordeaux (Sol Rodríguez), Fleury (Tim Meadows) y Judomaster (Nhut Le).

Sin embargo, en el momento de mayor felicidad, agentes de A.R.G.U.S. secuestran a Peacemaker y lo entregan a Flag Sr., quien le asegura que tiene un documento falsificado donde supuestamente “se ofrece como voluntario” para ser el primer prisionero de Salvation.

Por supuesto, se trata de una venganza personal por la muerte de su hijo, Rick Flag Jr., durante los eventos de “The Suicide Squad” (2021).

Así, Chris es empujado a través del portal dimensional hacia Salvation, quedando solo en este mundo.​

No obstante, en los últimos segundos del episodio, se escuchan rugidos de criaturas desconocidas, sugiriendo que el planeta no está tan deshabitado como A.R.G.U.S. creía.

¿QUÉ IMPLICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER” PARA CHRIS SMITH?

Esta secuencia final deja a Chris Smith en grave peligro, pero también representa un punto de inflexión crucial para el Universo DC de James Gunn.

Y es que la introducción de Salvation como prisión dimensional establece las bases para “Superman: Man of Tomorrow” (2027).

Además, la fundación de Checkmate sugiere futuras colaboraciones con personajes como Amanda Waller, mientras que la conexión con Lex Luthor (quien aparece vinculado a los planes de A.R.G.U.S.) anticipa la presencia del famoso antagonista.

De esta forma, no solo se cierra el arco de redención de Smith, sino que él se convierte en una pieza clave del tablero multidimensional que está construyendo DC.

La toma final de la temporada 2 de "Peacemaker" muestra a Chris Smith aparentemente solo en Salvation, aunque se escucha el sonido de criaturas desconocidas a la distancia (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

