‘ Los Bridgerton ’ es una de esas series que han sido aclamadas por los usuarios de Netflix y que por estos días es noticia. Luego de una primera temporada exitosa, se dio a conocer una información que entristeció a los fans: Regé-Jean Page , actor quien dio vida al Duque de Hastings, no seguirá para lo que viene.

Cabe mencionar que, para los más fanáticos, esta decisión no fue del todo sorprendente, debido a que, según la historia contada en los libros de Julia Quinn, esta situación era de esperarse. Además, ya había fuertes rumores que las mentes maestras detrás de la serie tenían decidido no contar con Page.

¿Por qué el actor Regé-Jean Page descartó participar en la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’?

Al abandonar el proyecto, Regé indicó que, uno de los motivos que más lo sedujeron en primera instancia de ‘Los Bridgerton’, era que se trataba solo de una temporada, la cual iba a tener un final que no iba a dar espacio a una secuela.

No obstante, The Hollywood Reporter aseguró que Page a principio de este año recibió una oferta para aparecer entre tres y cinco episodios de la segunda temporada por un sueldo de 50.000 dólares por capítulo, algo con lo que el actor no estuvo de acuerdo.

Además, él está enfocado en su carrera en la gran pantalla, habiendo cerrado un trato ya para hacerse cargo de uno de los roles principales de la nueva adaptación cinematográfica de ‘Dragones y Mazmorras’, cuyas grabaciones iniciaron a finales de mes y se alargarán durante bastante tiempo.

A esto se le suma su participación en ‘The Gray Man’, la multimillonaria película de los Hermanos Russo para Netflix liderada por Chris Evans y Ryan Gosling. Por último, como se dijo anteriormente, su papel para la segunda temporada de ‘Los Bridgerton’ no iba a ser tan determinante como en la primera.

