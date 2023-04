La ex modelo, figura de televisión, actriz Melissa Paredes respondió a sus seguidores sobre las preguntas que la relacionan con un supuesto embarazo, luego de que se hiciese público la pedida de mano que le hizo Anthony Aranda en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo la ex conductora de América Hoy? En esta nota te contamos todo lo que debes saber en relación a este tema.

MELISSA PAREDES RESPONDE A RUMORES SOBRE EMBARAZO

Melissa Paredes respondió a los rumores que la vinculaban con un embarazo a través de un video de Instagram en donde conversó con sus fans y habló sobre sus planes de matrimonio con Anthony Aranda.

La modelo aprovechó el encuentro con sus seguidores para responder a los rumores de un posible embarazo.

Lo que dijo la exconductora de “América Hoy” y “Préndete” es que ella no está embarazada, sino que ha subido de peso por haberse olvidado de consumir sus pastillas contra la tiroides.

“Otra cosa que me están poniendo es que estoy embarazada, pero no, no estoy embarazada. Estoy gordita, suele pasar porque me había olvidado de tomar mis pastillas de la tiroides”, dijo Melissa Paredes.

Momento después, Melissa Paredes cambió de tema y explicó que le gustaría tener una despedida de soltera con mucha música y strippers.

QUIÉN ES MELISSA PAREDES

Melissa Paredes es una ex modelo, figura de televisión, actriz y empresaria peruana que ganó fama gracias a sus presentaciones en televisión peruana y porque además fue la ganadora del certamen de belleza Miss Perú Mundo de la edición 2013.

Melissa Paredes llegó a ganar gran popularidad los últimos días, pero no necesariamente por su trayectoria profesional, sino más bien porque estuvo involucrada en un supuesto caso de infidelidad con un bailarín del programa El Gran Show, mientras mantenía un matrimonio con el joven deportista Rodrigo Cuba, padre de su menor hija.

Melissa Paredes comenzó su carrera en el mundo del modelaje a los 14 años y en el 2009 participó en el reality show “El show de los sueños”, donde logró destacar como una de las participantes más populares.

En cuanto a su carrera actoral, Melissa Paredes debutó en la telenovela “Al fondo hay sitio” en el 2010 y desde entonces ha participado en diversas producciones peruanas, consolidándose como una de las actrices más populares de su país.

Así mismo, Melissa Paredes ha participado en diversas telenovelas peruanas como “Al Fondo Hay Sitio”, “La Reina de las Carretillas”, “Amar es Primavera”, entre otras. También ha sido conductora de programas de televisión como “Estás en Todas” y “Hoy es Sábado”.

CÓMO SE SABE SI ESTÁS EMBARAZADA

Existen varios síntomas y signos que pueden indicar que una mujer está embarazada, aunque cada mujer puede experimentarlos de manera diferente. Algunos de los síntomas más comunes son:

Ausencia del periodo menstrual: Si la mujer tiene ciclos regulares y su periodo no llega cuando se esperaba, puede ser una señal de embarazo.

Náuseas y vómitos: Muchas mujeres experimentan náuseas y vómitos durante el primer trimestre del embarazo.

Sensibilidad en los senos: Los senos pueden estar más sensibles, hinchados o doloridos.

Fatiga: Las mujeres embarazadas pueden sentirse más cansadas y con menos energía.

Cambios de humor: Los cambios hormonales pueden provocar cambios de humor como irritabilidad o llanto fácil.

Dolor abdominal y cólicos: Pueden presentarse dolores abdominales y cólicos similares a los que se experimentan durante el periodo menstrual.

Además de estos síntomas, la forma más efectiva de confirmar si se está embarazada es realizando una prueba de embarazo en casa o en un centro de salud. Estas pruebas detectan la presencia de la hormona del embarazo en la orina o en la sangre y suelen ser muy precisas.