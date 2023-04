No es un secreto que son varios los artistas que se introducen demasiado en sus personajes al punto de perder su misma personalidad. Es el caso del reconocido actor Diego Boneta, quien se aferró tanto a la interpretación que realizaba de Luis Miguel que incluso llegaba a pedir tacos con la voz del divo mexicano. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber sobre esta peculiar historia.

CÓMO FUE LA VEZ QUE DIEGO BONETA PEDÍA TACOS CON LA VOZ DE LUIS MIGUEL

“Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos, se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente”, contó en algún momento Diego Boneta sobre la difícil situación que le tocó vivir luego de interpretar al famoso cantante mexicano.

Y es que en una entrevista para un medio de comunicación de la casa productora Televisa, el actor Diego Boneta contó que tuvo que asistir a terapia para dejar de comportarse como Luis Miguel, personaje al que dio vida en la serie biográfica del famoso “Sol de México”.

“Fue como todo un proceso de meses después de como ‘a ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’… Llevé terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban los prostéticos o salía de ahí, era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí... “, comentó al respecto.

Es importante recordar que no es un secreto que muchos actores pasan por esta fase en la que se introducen mucho en el papel de sus personajes que luego les cuesta mucho dejarlo. El caso de Diego Boneta no es la excepción.

QUIÉN ES DIEGO BONETA

Diego Boneta es un actor y cantante mexicano que ganó reconocimiento internacional tras protagonizar la película Rock of Ages (2012) junto a Tom Cruise y la serie biográfica Luis Miguel (2018).

Diego Boneta hizo su debut en 2002, cuando participó en el reality show Código F.A.M.A., además de ello, el artista participó en telenovelas infantiles de Televisa como Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S.

Diego Boneta también participó en la telenovela juvenil mexicana Rebelde, lanzó su álbum debut homónimo con su primer sencillo Responde en 2005 y una versión en portugués en 2006. En 2008 lanzó su segundo álbum llamado Índigo, la cual lanzó dos sencillos, Perdido en Ti y Millón de Años.

Sin lugar a dudas, uno de los picos más altos que alcanzó Diego Boneta en su desarrollo como actor fue cuando se confirmó que el artista mexicano interpretaría a Luis Miguel en su etapa de adulto, en la serie biográfica de Netflix y Telemundo, ‘Luis Miguel: La serie’, la cual se estrenó simultáneamente en ambas cadenas el 22 de abril de 2018.

Para la preparación del personaje, Diego Boneta duró casi un año y medio. Varios de los temas escuchado en la serie son interpretado por el mismo actor mexicano y el resto de cast, para parecerse físicamente a Luis Miguel—el artista se separó los dientes—.

Antes del estreno, la showrunner de la serie Karla Gonzales, confirmó que había sido renovada para una segunda temporada. Posteriormente se confirmó el inicio de la producción de la temporada para febrero de 2020, la cual se vio afectada y suspendida debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en México.

QUIÉN ES LUIS MIGUEL

Luis Miguel es un cantante mexicano conocido como “El Sol de México” y además es uno de los artistas más importantes e influyentes de la música en español. Famoso por su poderosa voz y su presencia escénica, ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo, ha cantado en múltiples géneros y estilos, incluyendo canciones pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

Luis Miguel también es reconocido como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la «explosión latina» en la década de 1990 y, por el contrario, siguió siendo el artista con mayores ventas en esa década.

Luis Miguel comenzó su carrera en 1981, con once años, y a los catorce ganó su primer premio Grammy, convirtiéndose en el artista masculino más joven en la historia de la música en recibir dicho galardón. Desde entonces, ha ganado seis premios Grammy y otros seis premios Grammy Latinos.

Además, Luis Miguel ha obtenido catorce Billboard Latin Music Awards, tres World Music Awards, doce premios Lo Nuestro, cinco Spotify Awards, entre muchos otros. En 1991, su álbum Romance se convirtió en uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos, con 14 millones de copias.

Luis Miguel es el primer artista latino en tener dos álbumes certificados con platino en los Estados Unidos. Su álbum Segundo Romance, de 1994, le valió 35 discos de platino en América Latina. También es reconocido por Billboard como el artista con más éxitos en el Top 10 de su lista Hot Latin Songs.

Luis Miguel también es el artista latino con mayor recaudación de giras y conciertos, con casi 280 millones de dólares, ostenta el récord de más presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional de México, con un total de 30 conciertos consecutivos, así como el récord con más presentaciones en un mismo recinto, con un total de 258 conciertos.

Finalmente, se sabe que la revista Billboard situó a Luis Miguel en el puesto número dos en su lista de los mejores artistas latinos de todos los tiempos.