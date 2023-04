Desde hace unos días, el Dalái Lama se encuentra en el ojo de la tormenta tras viralizarse un video en el que se le ve besando a un niño en los labios y exigiéndole luego que le “chupe” la lengua durante un evento que tuvo lugar en el norte de la India. Aunque esta no es la primera vez que el líder espiritual del Tíbet está en los titulares por acciones o dichos que causan controversia y por los que el tibetano ha tenido que pedir disculpas. A continuación, las otras polémicas que tuvo Gyalwa Rinpoche durante estos años.

DALÁI LAMA Y LAS ACUSACIONES DE SEXISMO

Anteriormente, el dalái lama ya había sido objeto de críticas. En 2015, fue mediante una entrevista con la BBC, en la que señaló que un futuro dalái lama podría ser una mujer, pero tendría que ser guapa o “no sería de mucha utilidad”. Asimismo, en 2019, en otra entrevista que le realizó la cadena británica, dijo que si le sucediera “un dalái lama femenino, entonces ella debería ser más atractiva”.

Tiempo después de esas controversiales declaraciones pidió disculpas, también por medio de un comunicado de su oficina. “Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas”, se leía en el comunicado.

DALÁI LAMA Y SUS DECLARACIONES POLÉMICAS SOBRE DONALD TRUMP

Mediante la misma entrevista que le hizo la BBC, en 2019, Dalái Lama realizó unas controversiales declaraciones con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En aquel momento, el líder religioso dijo que el magnate “carece de principios morales”, juzgando su postura de “América primero” e indicando que estaba “equivocado”.

De acuerdo con el simple monje budista, como el mismo se califica, Estados Unidos tendría que “asumir una responsabilidad global”, calificando a Trump en ese entonces como un hombre de emociones “un poco complicadas”. Para el Dalai Lama, el expresidente “dice algo un día, y al otro día dice otra cosa, pero creo que (hay una) falta de principios morales”, recordó India Today.

“EUROPA PARA LOS EUROPEOS” SEGÚN DALÁI LAMA

El líder budista pordujo otra controversia en el 2019 a través de una entrevista debido a sus comentarios sobre la recepción de migrantes en Europa.

Cuando el medio le preguntó sobre los niveles crecientes de refugiados africanos e inmigrantes que se encontraban en Europa, el dalái lama sostuvo que Europa tendría que recibirlos y brindarles educación y capacitación. Sin embargo, en la última instancia, dijo que los migrantes deberían retornar a “su propia tierra” y que solo a “un número limitado” se les permita estar en el antiguo continente.

“¿Toda Europa se convertirá eventualmente en país musulmán? ¿Imposible? ¿O país africano? También imposible”, dijo, y agregó que es mejor “mantener a Europa para los europeos”.

Luego de unos días, su oficina comunicó que la opinión había sido “mal interpretada” y que “él no tiene ninguna duda de que muchos de aquellos que abandonaron sus países no quieran regresar o no puedan regresar”.

