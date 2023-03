¿Cómo le fue a Maluma y Adrián Uribe en su batalla de freestyle en De Noche Pero Sin Sueño?

“De Noche Pero sin Sueño”, el late night conducido por Adrián Uribe, regresó a las pantallas de Televisa y Univisión con una nueva temporada de muchas sorpresas, en la que tendrán como invitados a grandes celebridades internacionales, pero en esta segunda temporada el primero que pisó el set de televisión fue Maluma, quien fue el padrino.

Además del colombiano, se tendrá a invitados durante las siguientes semanas de esta temporada como: Ricardo Montaner, Prince Royce, Kimberly Loaiza, Natalia Jiménez, Isaac Hernández, Carlos Rivera, Adriel Favela y Pepe Aguilar.

MALUMA Y ADRIAN URIBE SE ENFRENTARON EN UNA BATALLA DE ‘FREESTYLE’ EN “DE NOCHE PERO SIN SUEÑO”

El colombiano Maluma fue el primer invitado del programa “De Noche Pero Sin Sueño”. Durante el show, el cantante y el conductor decidieron enfrentarse en un duelo de rimas que sacó chispas en el estudio del programa nocturno. En la batalla de ‘freestyle’, Maluma no dudo en meter a Shakira y Piqué entre sus rimas por lo que causó la risa del público presente quien fue el ganador de este enfrentamiento.

Por otro lado, durante la entrevista que le hizo Adrian Uribe a Maluma, el cantante decidió revelar que un día uno de sus amigos que juegan fútbol profesional en Colombia lo escucharon hablar a él sobre su sueño frustado de jugar a la pelota, por lo que se contactaron con un entrenador para que el cantante pueda integrar el equipo por un día. “Uno de mis amigos fueron a hablar con un técnico de un equipo en Colombia y me propuso jugar un partido profesional, yo pensé que me estaba molestando, pero le dije que no estaba para eso y que tenía muchas giras en Europa y Estados Unidos”, contó el colombiano a Uribe.

¿QUIÉNES ESTARÁN ESTE DOMINGO 26 DE MARZO EN “DE NOCHE PERO SIN SUEÑO”?

El programa de Adrian Uribe “De Noche Pero Sin Sueño” transmitirá un episodio completamente nuevo este domingo 26 de marzo a las 10pm/9pm CT. En este programa tendrá como invitados especiales al cantautor Ricardo Montaner y al popular actor mexicano y protagonista de CABO de Univision Diego Amozurrutia.

Durante este episodio de este domingo se mostrará a la audiencia un lado de Montaner y Amozurrutia que nunca antes habían visto con Uribe sacándolos de su zona de confort durante toda la noche.

¿QUIÉNES FUERON LOS INVITADOS DURANTE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROGRAMA “DE NOCHE PERO SIN SUEÑO”?

En la primera temporada el show tuvo importantes artistas durante cada emisión, como fue la presencia de Omar Chaparro, quien dio detalles desconocidos sobre su amistad con Adrián Uribe.

Además visitó la pareja Irina Baeva y Gabriel Soto, actores que participaron en un duelo de caras y gestos con el que demostraron qué tan buenos son para actuar sin hablar.

Otros invitados como Julián Gil, Adal Ramones, Santa Fe Klan, Ozuna, Grupo Firme, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y más, también visitaron el estudio y se divirtieron con las ocurrencias y dinámicas del conductor.

¿QUÉ NOVEDADES TRAE LA SEGUNDA TEMPORADA DEL PROGRAMA “DE NOCHE PERO SIN SUEÑO”?

Entre las sorpresas de esta segunda temporada, se encuentra la inclusión de un mini late night, donde “El Vítor” (personaje icónico de Uribe) se apodera del show para cuestionar, con exceso de confianza”, a los famosos que visitarán el escenario.

También Adrián estará acompañado por Patricia Zavala, quien además de ser la vocalista de la banda del programa, estará en el show dando un toque particular con sus singulares participaciones.

¿QUIÉN ES ADRIAN URIBE?

Adrián García Uribe, más conocido en el mundo artístico como Adrián Uribe nació en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1972. Uribe es un actor, conductor y comediante mexicano, reconocido por sus papeles de “El Vítor”, “Carmelo” y “Poncho Aurelio” en La Hora Pico y por su papel de estelar como ‘Ezequiel Hierro’ en la telenovela Alma de hierro.