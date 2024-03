Este martes 19 de marzo del 2024, se informó de una gran noticia para todos los fanáticos de los k-dramas y sobre todo del actor Kang Tae Oh quien personificó al querido personaje de Lee Joon-ho en la serie coreana emitida por Netflix, “Woo, una abogada extraordinaria”. El actor fue oficialmente dado de baja del servicio militar esta semana, regresando así a su situación actual de ciudadano surcoreano tras completar un servicio activo durante 1 año y 6 meses, enlistamiento que el joven actor inició el 20 de setiembre del 2022 a sus 28 años de edad.

Es así que el actor se hizo presente tras salir del servicio militar: “Me enlisté después de recibir un gran amor de todos después de terminar ‘Extraordinary Attorney Woo’. Me enfrenté al final de mis 20 y al comienzo de mis 30 en el ejército y fue un momento significativo durante el cual arreglé mis malos hábitos y sólo obtuve cosas buenas”.

Asimismo, añadió que continuará trabajando en nuevos proyectos en el futuro y espera seguir recibiendo mucha expectativa y amor.

Kang Tae Oh termina su servicio militar y vuelve a los k-dramas

Durante el curso de su entrenamiento militar, el actor ha destacado por su buen desempeño lo que le hizo acreedor de ser instructor asistente para el Centro de Entrenamiento de Reclutas y a su vez, fue el encargado para leer el memorando en el servicio conmemorativo del año pasado en Hyeonchungil (el día Conmemorativo en Corea del Sur).

¿Cuál sería su próximo proyecto?

De acuerdo a Man of Creation, agencia representante del actor, Kang Tae Oh estaría en conversaciones para formar parte de un nuevo k-drama llamado Potato Research Institute, una serie de género romántico. Todo indica que estaría por conseguir el papel protagónico del proyecto, sin embargo; aún no se ha hecho oficial el anuncio.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de Woo, una abogada extraordinaria?

La productora del proyecto televisivo ya confirmó una segunda temporada del drama, sin embargo, aún no se conoce un lanzamiento previsto para el 2024. Sin duda alguna, el hecho que Kang Tae Oh, uno de los protagonistas esté disponible para la continuación del k-drama hace posible un estreno en el 2025.

“Estamos en el proceso de ajustar los horarios de todos los miembros del elenco y el equipo de producción supondrá un desafío importante. Planeamos continuar con la temporada 2 sin ningún cambio en los miembros del reparto ni en el personal de producción” fue lo último comunicado por Lee San Bake, el presidente de Astory, productora del dorama. Con la reciente baja del servicio militar de Kang Tae Oh, se conocerá más buenas nuevas del proyecto.