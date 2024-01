Marry my husband o Cásate con mi esposo es un k-drama protagonizado por Na In-woo y Park Min-young. El drama coreano ha logrado captar la atención del público a nivel mundial, tanto así que han sido tendencia cada semana tras el estreno de un nuevo capítulo. La serie basada en un webtoon del mismo nombre inició su emisión en enero del 2024 a través de la cadena tvN. En la siguiente nota te contamos cómo BTS protagonizó junto a la pareja principal uno de los momentos más esperados de dorama.

¿De qué trata Marry my husband?

Kang Ji Won, una joven trabajadora quien ha tenido una vida difícil, decide (tras una larga relación) contraer matrimonio con su novio Park Min Hwan. De ahí en adelante, su vida tomará un rumbo atroz gracias a los maltratos de su suegra y esposo, el exceso de trabajo a la que se ve sometida por ser quien mantiene el hogar y peor aún, tras el diagnóstico de cáncer que recibe.

Este panorama la llevará a iniciar su tratamiento, en el medio de ello, descubrirá que su esposo la engaña con su mejor amiga, al confrontarlo la pareja la humilla y termina por matarla. Cuando todo parece perdido, Ji Won despierta de un sueño y se da cuenta que ha recibido una segunda oportunidad regresando así en el tiempo a 10 años atrás, cuando aun Min Hwan era su novio.

En el camino, nuestra protagonista deberá hacer todo lo posible para alejarse del futuro que le tocó vivir y descubrirá cómo funciona el destino. Asimismo, se revelarán una serie de eventos que no conocía así como aliados y un nuevo amor. ¿Logrará evadir su terrible destino?

¿Dónde ver Marry my husband?

El dorama se encuentra en emisión a través de tvN, cada lunes y martes a las 8:50 p.m. en Corea del Sur. Si no te encuentras en esa zona horario ni tienes acceso al canal, podrás sintonizar ‘Cásate con mi esposo’ a través de Amazon Prime Video; cada lunes hay un capítulo nuevo.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de Marry my husband?

Todos los lunes a las 6:50 a.m. (hora Perú) podrás visualizar un nuevo capítulo de Marry my husband a través de Amazon Prime Video. En cuanto a la señal de tvN, se emite un nuevo episodio cada lunes y martes a las 8:50 p.m. (hora Corea del Sur).

Consulta la hora adecuada según tu país:

Países Hora México y Guatemala 5:50 a.m. Perú, Colombia y Ecuador 6:50 a.m. Venezuela y Bolivia 7:50 a.m. Argentina, Uruguay y Chile 8:50 a.m. España 12:50 p.m.

¿Cómo Marry my husband está relacionado con BTS?

El septeto surcoreano BTS ha sido parte de esta popular producción. Los protagonistas Na In-woo y Park Min-young, quienes hacen de Ji Won y su jefe revelarán un gran secreto del otro sin darse cuenta gracias a BTS.

Si aún no ves la serie, no sigas leyendo porque habrán SPOILERS . Y si estás sintonizado el k-drama sabrás que ambos personajes recibirieron una segunda oportunidad para cambiar sus destinos, en una específica escena cuando inician una conversación en la terraza de la empresa, Ji Won le comenta que está escuchando No more dream de BTS ya que no pudo encontrar “Dynamite”.

A ello, Yu Ji Hyuk le responde que él prefiere “Spring Day”. Hasta el momento, ninguno sabía que el otro había regresado en el tiempo, el indicio fue que en el 2013, BTS recién debutaba. Ambas canciones mencionadas corresponden a épocas distinas, siendo Spring Day del 2017 y Dynamite del 2019.

Trailer oficial de Marry my husband