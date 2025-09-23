La chef Yeon Ji-young y el rey Lee Heon están cada vez más unidos en la recta final de la serie coreana “Bon appétit, majestad”, que se ha convertido en una de las favoritas de Netflix. Conoce cuántos episodios faltan para que termine el k-drama que mezcla romance, fantasía histórica y cocina gourmet.

Esta producción surcoreana consta de 12 episodios en total, con una duración aproximada de 70 a 80 minutos cada uno. Y Netflix decidió estrenarlos a razón de dos capítulos por fin de semana.

¿CUÁNTOS EPISODIOS FALTAN PARA EL GRAN FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

La primera temporada de “Bon appétit, majestad” llegará a su final el domingo 28 de septiembre de 2025. De esta manera, se cerrará un recorrido que ha llevado a los espectadores por viajes en el tiempo, intrigas palaciegas y un romance imposible.

Episodio 11 : se estrena el 27 de septiembre

: se estrena el 27 de septiembre Episodio 12: se estrena el 28 de septiembre (Final) .

La chef Yeon Ji-young ha conquistado paladares y el corazón del rey Lee Heon (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

La trama sigue a Yeon Ji-yeong, una joven chef formada en Francia, cuya vida cambia drásticamente tras un eclipse y la aparición de un misterioso manuscrito de recetas antiguas. Transportada al pasado, despierta en la dinastía Joseon y se ve obligada a cocinar para la corte real. Allí descubrirá rivalidades, secretos políticos y un inesperado romance con el rey, mientras intenta sobrevivir en un mundo que no es el suyo.

Yeon Ji-young vive en una época totalmente distinta a la suya, por lo que se enfrenta a diversos retos en "Bon appétit, majestad" (Foto: Studio Dragon / Film Grida / Jung Universe)

