Tras ser un éxito en los escenarios y en las plataformas digitales, la agrupación surcoreana BTS saltará a las viñetas con su propio cómic manga, el cual narrará su ascenso al estrellato. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta historieta.

¿DE QUÉ TRATARÁ EL CÓMIC DE BTS?

La historia de BTS, que llevará por nombre “FAME: BTS”, contará los inicios de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en la industria musical en el año 2010. Se narrará cómo avanzó su carrera hasta que lograran alcanzar su actual hegemonía como la ‘boyband’ más popular de Corea del Sur.

Incluso el cómic mostrará el paso de los siete jóvenes en el servicio militar obligatorio de su país. Como se sabe, todos los hombres surcoreanos sanos entre los 18 y 28 años deben servir al ejército entre 18 y 21 meses.

¿QUIÉNES ESTÁN CARGO DE LA HISTORIETA DE BTS?

Este cómic, que contará con 22 páginas, está escrito por Eric M. Esquivel e ilustrado por la artista de manga Lucy Fidelis Arts.

“¡Estoy emocionado por la oportunidad de entretener a ‘The BTS Army’ mientras los chicos ponen a prueba su afirmación de ‘Boy Scouts a prueba de balas’ en el ejército surcoreano real!”, dijo el escritor Esquivel en un comunicado, según recoge Billboard.

“Explorar el universo de los cómics con BTS fue un viaje encantador, donde cada trazo, palabra y escena se convirtieron en golpes de alegría”, agregó la artista Fidelis sobre la historieta. “Creamos una narrativa cautivadora que refleja la brillantez y la magia del extraordinario viaje de BTS”, añadió.

¿DESDE CUÁNDO SE PODRÁ ADQUIRIR EL MANGA DE BTS?

El cómic de BTS, que está a cargo de la compañía Tidalwave Comics, será lanzado el próximo 10 de enero de manera digital e impresa en una variedad de plataformas.

De acuerdo con la empresa encargada, el manga forma parte de su serie FAME, el cual ha contado anteriormente las historias de otros artistas, como Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé, Selena Gomez, entre otros.

¿CUÁNTO ESTARÁ EL CÓMIC DE BTS?

El cómic ya se puede encontrar en Amazon y aparece en tres versiones: kindle, pasta dura y pasta blanda, cuyos precios son los siguientes:

Kindle: 3.99 dólares

Pasta dura: 19.99 dólares

Pasta blanda: 7.99 dólares

Portada del cómic basado en la carrera de BTS. | Foto: Tidalwave Comics

¿CUÁL ES LA ACTUALIDAD DE LOS MIEMBROS DE BTS?

Actualmente, los miembros de Bangtan Sonyeondan se encuentran realizando el servicio militar en el ejército surcoreano. El primero en enlistare fue Jin en diciembre de 2022. Unos meses después lo siguió J-Hope, y posteriormente siguieron Suga, RM y V. Los últimos en sumarse a las filas militares fueron Jimin y Jungkook, quien lo hicieron a finales de 2023.

¿CUÁNDO REGRESA BTS DEL SERVICIO MILITAR?

Todo indica que BTS regresará a los escenarios tras cumplir con el servicio militar de 18 meses. El caso de Suga es distinto, ya que; el cumple con su servicio como trabajor público, por ello deberá servir 21 meses. De acuerdo al último contrato que firmaron los jóvenes artistas con HYBE, Bangtan Sonyeondan volverá a los reflectores tras finalizar el servicio militar obligatorio en algún punto del 2025.

¿QUÉ PREPARA BTS PARA SU REGRESO?

De acuerdo con el CEO de la agencia Bighit Music, Bang Si Hyuk, la popular ‘boyband’ prepara un retorno musical para el año 2025, donde lanzarán un disco celebrando el décimo aniversario del tercer y cuarto minidisco “The Most Beautiful Moment in Life”.

En una entrevista con Bloomberg Live, el directivo señaló que tanto él como los productores originales del próximo disco, que se titulará “HYYH”, se encuentran trabajando en el nuevo material.

“Para el equipo BTS, la serie de álbumes lanzada en 2015, ‘HYYH: The Most Beautiful Moment in Life’, tiene un gran significado. Esta serie ayudó a los miembros a experimentar un crecimiento significativo como artistas, también reflejó las experiencias personales vividas de los idols y causó un gran efecto de reverberación en todo el mundo”, expresó Bang Si Hyuk, según recoge Latina Noticias.